Espaço Beleza Solidária oferece maquiagem express e tranças durante todas as noites da Expoacre 2026

Profissionais atendem visitantes no Espaço Beleza Solidária, instalado no Galpão do Empreendedorismo da Expoacre/Foto: ContilNet

A edição deste ano da Expoacre traz uma novidade para quem visita ou trabalha no Parque de Exposições: o Espaço Beleza Solidária, iniciativa da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) instalada no Galpão do Empreendedorismo.

Tradicionalmente conhecido por abrigar a comercialização de alimentos, artesanato e jardinagem, o galpão amplia sua atuação nesta edição para valorizar e abrir espaço às profissionais do setor de beleza.

O estande reúne profissionais qualificadas que oferecem serviços práticos e rápidos, pensados especialmente para quem deseja retocar o visual durante a feira. No local, o público encontra maquiagem express por R$ 30,00 e tranças por R$ 20,00.

De acordo com a organização, os preços cobrados possuem caráter simbólico, alinhado aos princípios da economia solidária.

“Nós estamos oferecendo aqui o serviço de maquiagem express e tranças. Mas nós também trouxemos uma facilidade tanto para os nossos empreendedores quanto para os visitantes da Expoacre. As meninas são todas profissionais da área, porém elas estão cobrando aqui um valor bem simbólico por se tratar de economia solidária. Eu convido vocês a participar e visitar o nosso estande, o nosso espaço da beleza”, disse Luziana Oliveira, diretora de Empreendedorismo da Sete.

A iniciativa foi estruturada estrategicamente para atender o ritmo intenso de quem frequenta o evento.

Com a programação de shows e o fluxo contínuo de visitantes e trabalhadores, o espaço surge como uma facilidade para quem passa o dia na feira e deseja se arrumar para as atrações noturnas.

O espaço vai funcionar durante todas as noites da feira, a partir das 18h.

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