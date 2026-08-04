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Fecomércio traz Mução para celebrar 30 anos de carreira em show especial

Conhecido nacionalmente pelas pegadinhas no rádio, o humorista passou mais de duas décadas sem revelar sua identidade ao grande público

Por Redação ContilNet
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Fecomércio traz Mução para celebrar 30 anos de carreira em show especial
Humorista Mução durante entrevista/Foto: ContilNet

Celebrando 30 anos de carreira, o humorista Mução voltou ao Acre e escolheu a Expoacre 2026 como palco de mais uma apresentação. O show foi realizado no estande da Fecomércio, reunindo um grande público em uma noite marcada pelo humor e pelas homenagens à trajetória de um dos nomes mais conhecidos da comédia brasileira.

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Durante entrevista ao ContilNet, o artista não escondeu o carinho que desenvolveu pelo estado após as visitas recentes. Segundo ele, esta foi a terceira passagem pelo Acre em apenas dois meses.

“Eu vou comprar uma casa aqui, porque estou doidinho pelo Acre. Povo bom, povo acolhedor, povo hospitaleiro. A gente veio para Cruzeiro do Sul, já esteve aqui antes e agora retorna para a Expoacre levando alegria para o povo, porque a gente precisa sorrir.”

Comemorando três décadas de carreira, Mução afirmou que considera o contato com o público o maior presente que poderia receber.

“Estou fazendo 30 anos de carreira e quem ganha o presente sou eu. Sempre que venho ao Acre fico feliz por estar em um estado que tem tanta história, cultura e um povo que recebe a gente com tanto carinho.”

Conhecido nacionalmente pelas pegadinhas no rádio, o humorista passou mais de duas décadas sem revelar sua identidade ao grande público. Segundo ele, a decisão de subir aos palcos surgiu da vontade de conhecer pessoalmente os ouvintes que acompanharam seu trabalho durante tantos anos.

“Passei quase 22 anos sem aparecer, porque eu amava aquela dinâmica do rádio. Depois percebi que precisava visitar essas pessoas que me escutaram por décadas. No palco eu consigo ouvir histórias, dar um abraço e receber esse carinho de perto. Se eu não tivesse feito essa mudança, quem iria perder era eu.”

Durante a entrevista, Mução também incentivou quem sonha em seguir carreira artística a preservar sua identidade e suas origens. O humorista relembrou uma conversa com um jovem aspirante à comédia e fez uma reflexão que estendeu aos acreanos.

“Eu disse para ele não perder o sotaque, porque essa é a marca registrada dele. Qualquer um pode ter São Paulo, mas poucos podem ter Patu. E trazendo para o Acre, qualquer um pode ter São Paulo, mas poucos podem ter Brasileia, Cruzeiro do Sul ou Rio Branco. É isso que torna esse lugar tão especial.”

O humorista encerrou mostrando a satisfação de retornar ao estado e participar de um dos maiores eventos da região Norte.

“É uma honra estar mais uma vez em Rio Branco, participando da Expoacre, um evento top de linha. Sempre que eu venho, volto para casa levando um pouco mais do carinho do povo acreano.”

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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