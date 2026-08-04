O show integrou a programação do estande do Sistema Fecomércio

Mução volta ao Acre, celebra 30 anos de carreira e declara amor ao estado/Foto: ContilNet

O humor tomou conta do estande do Sistema Fecomércio na noite desta terça-feira (4), durante a Expoacre 2026. O comediante Mução reuniu dezenas de pessoas para uma apresentação especial em comemoração aos seus 30 anos de carreira.

Conhecido pelo personagem irreverente e pelas tradicionais pegadinhas de rádio, Mução levou ao público histórias, brincadeiras e momentos de interação, arrancando risadas dos visitantes que lotaram o espaço ao longo da apresentação.

O show integrou a programação do estande do Sistema Fecomércio, que tem promovido atrações culturais e de entretenimento durante a feira. A apresentação atraiu visitantes de diferentes idades e transformou o local em um dos pontos mais movimentados da noite.

Celebrando três décadas de trajetória no humor brasileiro, Mução foi recebido com entusiasmo pelo público, que acompanhou a apresentação do início ao fim e registrou diversos momentos do espetáculo.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet