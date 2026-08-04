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Quiosque do Chopp Brahma é novidade na Expoacre 2026

Manuela destacou que o espaço foi planejado para ser um ponto de encontro dentro do Parque de Exposições

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Quiosque do Chopp Brahma é novidade na Expoacre 2026
Quiosque Brahma recebe visitantes que chegam cedo para aproveitar o início da programação da ExpoAcre 2026/Foto: ContilNet

A empresária Manuela Ávila participou da live do ContilNet na quarta noite da Expoacre 2026, nesta terça-feira (4), e apresentou as novidades preparadas para o público durante a feira.

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Segundo ela, uma das principais atrações é o quiosque da Brahma, lançado pela primeira vez no Acre. O espaço reúne chope gelado, música ao vivo e uma programação voltada para quem busca um ambiente mais confortável para aproveitar a Expoacre.

A empresária Manuela Ávila/Foto: ContilNet

“Mais uma vez inovando, contribuindo com o mercado acreano. E a gente veio com esse lançamento, que é o quiosque da Brahma, que ainda não tinha acontecido por aqui. Está sendo um sucesso. Ontem a gente teve churrasco, teve música ao vivo. E daqui uns dias Vem mais experiências novas”, afirmou.

Manuela destacou que o espaço foi planejado para ser um ponto de encontro dentro do Parque de Exposições, oferecendo um ambiente agradável, descontraído e com cenários pensados para fotos.

“Mas é isso, choppe gelado bons amigos, boas risadas um momento pra você dar aquela passadinha, ficar ali conversar, se distrair um pouco, sair daquele vucu-vucu, quem quer manter a calma um ambiente muito confortável muito agradável e muito instagramável, foi um projeto assim executado e a gente está muito satisfeito com o resultado final”, disse.

A empresária também adiantou que a programação seguirá até o encerramento da Expoacre, com mais apresentações musicais e outras novidades que serão anunciadas nos próximos dias.

Além do quiosque, Manuela participa da feira com a Maav, marca de acessórios criada a partir da abreviação de seu nome. Ela contou que esta é a primeira participação na Expoacre e demonstrou entusiasmo com a receptividade do público.

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