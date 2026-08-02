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Focos de queimadas caem no Acre em 2026, apontam dados de satélite do Inpe

Mês de julho concentrou maior volume do ano, com 56 ocorrências via satélite

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Queimada Acre
Levantamento considera o período entre 1º de janeiro e 1º de agosto no estado./ Foto: Reprodução

O estado do Acre registrou uma redução de 58% nos focos de queimadas detectados entre 1º de janeiro e 1º de agosto de 2026, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados do Programa Queimadas, mantido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), apontam que foram contabilizados 97 focos no estado neste ano, contra 236 registros no intervalo equivalente de 2025.

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Segundo o painel de monitoramento via satélite do instituto, o mês de julho concentrou a maior incidência de incêndios no acumulado do ano, somando 56 focos. Em contrapartida, os meses de janeiro, fevereiro e abril apresentaram os menores índices da série histórica recente, com dois focos registrados em cada período.

No ano de 2025, a dinâmica de queimadas no estado apresentou volume significativamente superior no mesmo intervalo. Apenas no mês de julho daquele ano, o Inpe havia verificado 163 focos. O ápice do período de estiagem em 2025 ocorreu no mês de setembro, quando o monitoramento espacial contabilizou 840 ocorrências — o resultado mais elevado daquele ano —, enquanto apenas o mês de março não registrou ponto de calor algum.

Ainda conforme o levantamento atualizado do sistema do Inpe, o território acreano registrou apenas dois focos de queimada nas últimas 48 horas, mantendo a tendência de desaceleração das ocorrências no início deste mês.

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