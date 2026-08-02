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Sebrae inicia com inovação e empreendedorismo na Expoacre 2026

Programação segue até o fim do evento, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios

Por Redação ContilNet
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Sebrae inicia com inovação e empreendedorismo na Expoacre 2026
Sebrae apresenta soluções, experiências e oportunidades para pequenos negócios durante a Expoacre 2026/Foto: Ascom Sebrae

O Sebrae no Acre deu início neste sábado (1º) à sua participação na Expoacre 2026, maior feira de negócios, entretenimento e agronegócio do estado. Com o tema “Transformando ideias em negócios”, a programação da instituição segue até o fim do evento, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios do Acre.

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Durante a visita ao Espaço Sebrae, o público pôde conhecer os ambientes temáticos que apresentam o potencial de empreendedores de diversos segmentos, como alimentação, artesanato, cosméticos, turismo e cultura, assim como as soluções inovadoras voltadas a ampliar a competitividade dos empreendedores acreanos.

Espaço Sebrae valoriza sabores acreanos e apresenta o potencial dos pequenos negócios do setor de alimentação durante a Expoacre 2026/Foto: Ascom Sebrae

A programação contou com apresentações musicais de Duda Modesto e banda, e do grupo Cobras Dance. Aula-show com degustações, escalada e outras atividades interativas movimentaram o ambiente.

Tecnologia e diversão também fazem parte da programação do Sebrae, com um espaço de games que aproxima inovação e entretenimento dos visitantes/Foto: Ascom Sebrae

O público ainda teve acesso a orientações empresariais, informações sobre as soluções oferecidas pela instituição e atendimento especializado, voltado tanto ao empreendedorismo urbano quanto ao rural.

“A Expoacre é o momento de mostrar, na prática, o trabalho que realizamos o ano todo ao lado dos pequenos negócios do Acre”, afirma o superintendente, Marcos Lameira.

O Sebrae também apresentou ações estratégicas como o Inova Amazônia Summit 2026, o maior evento de bioeconomia e inovação da região amazônica que acontecerá no Acre, de 17 a 19 de setembro.

Ambiente dedicado à Amazônia destaca inovação, sustentabilidade e as oportunidades da bioeconomia no Acre/Foto: Ascom Sebrae

Ao longo dos nove dias de feira, a instituição irá manter uma programação intensa, com atendimentos, experiências práticas, apresentações e espaços dedicados a conectar empreendedores e parceiros, contribuindo para fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável do Acre.

Empreendedores da gastronomia mostram criatividade e qualidade no Espaço Sebrae, que reúne experiências e sabores durante a feira/Foto: Ascom Sebrae

Para acompanhar a programação completa, basta seguir o perfil do Sebrae no Acre no Instagram, @sebraenoacre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom Sebrae
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