Programação segue até o fim do evento, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios

Sebrae apresenta soluções, experiências e oportunidades para pequenos negócios durante a Expoacre 2026/Foto: Ascom Sebrae

O Sebrae no Acre deu início neste sábado (1º) à sua participação na Expoacre 2026, maior feira de negócios, entretenimento e agronegócio do estado. Com o tema “Transformando ideias em negócios”, a programação da instituição segue até o fim do evento, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios do Acre.

Durante a visita ao Espaço Sebrae, o público pôde conhecer os ambientes temáticos que apresentam o potencial de empreendedores de diversos segmentos, como alimentação, artesanato, cosméticos, turismo e cultura, assim como as soluções inovadoras voltadas a ampliar a competitividade dos empreendedores acreanos.

A programação contou com apresentações musicais de Duda Modesto e banda, e do grupo Cobras Dance. Aula-show com degustações, escalada e outras atividades interativas movimentaram o ambiente.

O público ainda teve acesso a orientações empresariais, informações sobre as soluções oferecidas pela instituição e atendimento especializado, voltado tanto ao empreendedorismo urbano quanto ao rural.

“A Expoacre é o momento de mostrar, na prática, o trabalho que realizamos o ano todo ao lado dos pequenos negócios do Acre”, afirma o superintendente, Marcos Lameira.

O Sebrae também apresentou ações estratégicas como o Inova Amazônia Summit 2026, o maior evento de bioeconomia e inovação da região amazônica que acontecerá no Acre, de 17 a 19 de setembro.

Ao longo dos nove dias de feira, a instituição irá manter uma programação intensa, com atendimentos, experiências práticas, apresentações e espaços dedicados a conectar empreendedores e parceiros, contribuindo para fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o desenvolvimento sustentável do Acre.

Para acompanhar a programação completa, basta seguir o perfil do Sebrae no Acre no Instagram, @sebraenoacre.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom Sebrae