Grupo de dança The New Project/Foto: ContilNet

Quem passou pelo espaço do Sebrae, no palco do Circuito das Artes, foi contagiado pela energia do grupo de dança The New Project, nesta terça-feira (04). O coletivo se apresentou e levantou o público.

“Nossa trajetória como grupo teve início há três anos, a partir de um forte laço de amizade entre pessoas que já possuíam vivências em outras companhias”, revelou Wictor Santana, integrante do grupo.

Houve uma identificação mútua imediata entre os participantes, o que naturalmente conduziu à decisão de formar o coletivo.

“Nossa conexão é genuína e transcende a dança; foi esse vínculo profundo que nos motivou a unir nossas habilidades”, continuou Santana.

Lara Viga, que iniciou no balé aos oito anos de idade, despertou um interesse crescente pela cultura asiática, o que a aproximou do universo do K-pop.

“O que geralmente começa como uma imitação das coreografias acaba se transformando em um desejo por profissionalização”, explica Viga.

Sobre o apoio necessário para viabilizar este trabalho, os entrevistados afirma que a realidade é que contam predominantemente com o suporte de suas famílias e dos próprios recursos.

“Em nossa região, o cenário artístico ainda é bastante limitado no que diz respeito a grupos remunerados. Estamos em busca de novos incentivos”, explica Viga.