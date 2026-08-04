Outro destaque é a experiência imersiva em realidade virtual, que permite aos visitantes conhecerem pontos turísticos do estado

Experiência imersiva em realidade virtual/Foto: ContilNet

A quarta noite da Expoacre 2026, realizada nesta terça-feira (4), foi marcada por uma programação voltada ao empreendedorismo, à inovação e à tecnologia no estande do Sebrae.

O espaço reúne experiências interativas, demonstrações tecnológicas e iniciativas que incentivam o fortalecimento dos pequenos negócios no Acre.

Segundo o analista do Sebrae, Jorge Freitas, o estande foi planejado para mostrar que a inovação vai muito além do uso de novas tecnologias e pode gerar oportunidades em diferentes setores da economia.

“Então, o estande desse ano foi pensado Em inovação, tecnologia e oportunidade de negócio. Então, o que a gente pode gerar de oportunidade, de negócio e pensando em inovação e tecnologia. Então, o estande, se você olhar, ele está recheado disso. Tem espaços dos games, onde é tecnologia pura, onde a gente tem os estúdios locais. Então todos os games que estão ali eles são feitos aqui no Acre. Aqui do lado a gente tem um espaço de mobilidade elétrica, onde tem a apresentação do carro, mas o legal é que pode esse carro gerar de oportunidade de negócio a partir da venda de um carro, que pode gerar de oportunidade de negócio para pequenos negócios”, explicou.

Outro destaque é a experiência imersiva em realidade virtual, que permite aos visitantes conhecerem pontos turísticos do estado, como a Serra do Divisor, sem sair do estande.

“Isso é importante porque desperta nas pessoas a curiosidade e a vontade de conhecer pessoalmente. Para o turismo isso é fantástico. Porque você causa uma experiência antes mesmo da pessoa ir. E isso faz com que a vontade de conhecer aumente. Então, para a venda de pacotes turísticos, é uma ótima iniciativa. Sobre a questão da inovação, está para além da tecnologia. O Sebrae é prova disso, porque mostra todas essas facetas da inovação”, destacou.

Freitas também chamou a atenção para iniciativas ligadas à economia circular. Logo na entrada do estande, um espaço apresenta o reaproveitamento de resíduos sólidos como exemplo de inovação aplicada aos negócios.

“Ao primeiro olhar, a gente vê um monte de sucata, latas prensadas, o ártico prensado e tudo mais. Mas isso também são oportunidades de negócio. Imagine que as empresas que estão trabalhando com isso, ela faz todo o processo de economia circular. Onde faz a catação desses resíduos sólidos, faz a prensagem, faz a trituração e transforma isso em pequenos polímeros e esses pequenos polímeros vão se transformar em um outro produto”, afirmou.

Para o analista, a inovação é um fator essencial para garantir a competitividade e a longevidade das empresas.

“Para que a gente possa ter pequenos negócios cada vez mais longivos e principalmente cada vez mais sustentáveis do ponto de vista da sustentabilidade, de não morrerem depois de amanhã, de ter vida curta, a inovação é fundamental para que essa longevidade. Para que a gente tenha pequenos negócios cada vez mais fortalecidos, faturando bem e claro, se está faturando bem e está fortalecido, significa que não vão morrer tão cedo”, ressaltou.

Além das experiências oferecidas durante a feira, o Sebrae aproveita a Expoacre para divulgar o Inova Amazônia Summit 2026, evento que será realizado em setembro, no Acre.

“O Inova Amazonas Summit é um evento nacional que a gente está trazendo para o Acre. Aqui no Acre a gente está transformando ele num evento internacional. Então, em setembro, a gente vai ter gente de todas as federações do Brasil, das 27 unidades federativas do Brasil. Empresas serão mais de 90 startups se apresentando, 20 IG, e mais de 20 horas por dia de conteúdo, com painéis, palestras, com nomes renomados e tudo mais. muita inovação, muita tecnologia, muita cultura e muitos negócios, com rodada de negócios nacional e internacional”, concluiu.