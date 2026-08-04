A presença de empreendedores e artesãos acreanos na Expoacre reforço estratégico

Loja Colaborativa do Sebrae reúne empreendedores acreanos e destaca a diversidade da produção regional durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Por meio Loja Colaborativa do Sebrae, marcas regionais do artesanato, da moda e da agroindústria ganham visibilidade na Expoacre 2026. Iracema Justa detalhou que o projeto foi planejado para alavancar a produção do estado, nesta terça-feira (04).

“Esta foi uma oportunidade estruturada pelo Sebrae por meio do projeto de exportação de produtos acreanos, que visa fomentar a visibilidade de empresas e artesãos”, diz.

Diversidade e inovação no artesanato regional

Na loja colaborativa dedicada à cerâmica e ao artesanato autoral, o público encontra uma ampla variedade de produtos que combinam matérias-primas da Amazônia, técnicas tradicionais e design contemporâneo.

O espaço reúne desde vivências práticas até peças decorativas exclusivas e moda sustentável. Iracema destacou o dinamismo das iniciativas presentes no espaço coletivo:

“Destaca-se também a Dell Oliveira, que apresenta peças de decoração exclusivas, utilizando cristais, madeira e materiais reaproveitados”, acrescenta Justa.

A valorização dos recursos naturais do estado também se reflete em outros segmentos, como a produção de calçados e a bioeconomia de aromas:

“Contamos ainda com a Naya, do município de Bujari, que integra o setor calçadista ao utilizar sementes e fibras regionais na confecção de calçados artesanais, unindo conforto e estética refinada.”

Agroindústria de valor agregado e vocação exportadora

Além dos artigos manuais e de decoração, o incentivo do Sebrae abrange marcas consolidadas da agroindústria acreana que buscam romper as fronteiras estaduais e alcançar o mercado internacional.

Rótulos de bebidas autênticas, cafés especiais e destilados locais demonstram a maturidade do setor produtivo do Acre.

Iracema elogiou a coragem dos empresários em investir na transformação de frutos e insumos da região em produtos de alto valor agregado:

“Além das iniciativas artesanais, diversos empreendedores estão focados na exportação. São profissionais audaciosos que, ao enfrentarem os desafios do mercado, trazem consigo criatividade e inovação para o setor”, finalizou.

Veja o vídeo:





Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet