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Mailza abre Espaço Indústria e diz que Expoacre impulsiona investimentos

Durante coletiva de imprensa, a governadora ressaltou a importância da Expoacre

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Mailza abre Espaço Indústria e diz que Expoacre impulsiona investimentos
Mailza abre Espaço Indústria/Foto: Thauã Conde/ContilNet

Na segunda noite da Expoacre 2026, a governadora do Acre, Mailza Assis, participou da feira neste domingo (2), quando foi realizada a abertura do pavilhão do Espaço Indústria.

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Durante coletiva de imprensa, a governadora ressaltou a importância da Expoacre como um ambiente que impulsiona a economia, incentiva a inovação e valoriza as instituições e empresas que contribuem para o desenvolvimento do estado.

“Esse é um dos espaços mais importantes para gerar economia, atrair investimentos e fortalecer a tecnologia. Essas instituições acrescentam muito ao nosso estado, trazendo inovação e desenvolvimento”, afirmou.

Mailza também comentou sobre os investimentos realizados para a edição deste ano da feira. Segundo ela, a expectativa é que a Expoacre continue crescendo a cada edição e alcance mais uma vez resultados positivos para o Acre.

Confira fotos:

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