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Velloso defende fim da escala 6×1 e jornada de 40 horas semanais

Velloso afirmou que acredita existir um ambiente favorável no Congresso

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Eduardo Velloso participou da sabatina do ContilNet
Eduardo Velloso participou da sabatina do ContilNet/Foto: Gabriel Bader/Orna Audiovisual

O pré-candidato ao Senado pelo Solidariedade, Eduardo Velloso, declarou ser favorável ao fim da escala de trabalho 6×1 durante sabatina promovida pelo ContilNet na Expoacre 2026, neste domingo (2). Segundo ele, a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas representa um avanço para os trabalhadores brasileiros.

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Ao responder sobre o tema, Velloso afirmou que acredita existir um ambiente favorável no Congresso Nacional para discutir a mudança na legislação trabalhista.

“Sou, sim, a favor do fim da escala 6×1. Acredito que hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, existe um consenso em relação a isso. Em vez de 44 horas, nós iríamos padronizar para 40 horas”, afirmou.

Para o pré-candidato, a redução da carga horária permitirá que os trabalhadores tenham mais tempo para descansar, investir na própria qualificação e conviver com a família.

Velloso foi o primeiro pré-candidato ao Senado a participar da sabatina

Velloso foi o primeiro pré-candidato ao Senado a participar da sabatina/Foto: Gabriel Bader/Orna Audiovisual

“Isso vai dar mais dignidade para o trabalhador descansar, usar esse tempo para se capacitar melhor, estudar mais e estar com a família. Todos nós temos o direito de buscar qualificação”, disse.

ASSISTA A TRANSMISSÃO AQUI.

Eduardo Velloso também defendeu que a mudança pode refletir positivamente no ambiente de trabalho, beneficiando empregados e empregadores.

“Eu acredito muito que a pessoa vai trabalhar mais feliz. E quem é que não quer ver o seu funcionário trabalhando mais feliz?”, questionou.

A declaração foi dada durante a série de sabatinas promovidas pelo ContilNet com os pré-candidatos ao governo do Acre e ao Senado Federal, que seguem ao longo da programação da Expoacre 2026.

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