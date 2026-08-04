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Público ainda pode retirar ingressos para shows religiosos da Expoacre

O governo disponibilizará troca de ingressos na Expoacre

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Público ainda pode retirar ingressos para shows religiosos da Expoacre
Público ainda pode retirar ingressos para shows católico e evangélico/Foto: Ascom

A retirada de ingressos para as apresentações católicas e evangélicas da Expoacre segue ativa em locais selecionados. A medida viabiliza a entrada do público nos shows do Padre Fábio de Melo e do grupo Som & Louvor, dois dos momentos mais esperados da agenda religiosa do evento.

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Para o show do Padre Fábio de Melo, nesta terça-feira (4), a troca de ingressos está disponível na Livraria Dom Oscar Romero. Já para o show da banda Som & Louvor, marcado para sexta-feira (7), os ingressos podem ser retirados nas igrejas integrantes da Associação de Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre): Assembleia de Deus Rio Branco, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana; Ministério Filadélfia para as Nações; Igreja Batista Filadélfia (IBF), sede e congregações; e Igreja Boas Novas Missionária.

LEIA TAMBÉM: Stand da Sem Fronteiras vira ponto de encontro na e se destaca na Expoacre

O governo também disponibilizará uma estrutura de troca de ingressos no Parque de Exposições Wildy Viana, nos dias dos dois eventos, com atendimento no local a partir das 17h.

A abertura dos portões será efetuada às 18h para a programação desta terça. Às 19h, o público acompanha a apresentação de Frei Renan e, às 21h, sobe ao palco o Padre Fábio de Melo.

Na sexta-feira, os portões também serão abertos às 18h. A programação terá apresentações de bandas locais no início da noite, antecedendo o show da banda Som & Louvor, previsto para as 22h.

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