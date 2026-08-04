Programação temática foi dedicada à Atenção Especializada. — Foto: Assessoria

Quem passou pelo estande da Secretaria Municipal de Saúde na Expoacre 2026, na noite desta segunda-feira (3), encontrou uma programação voltada ao cuidado com a saúde mental e ao bem-estar. Plantão psicológico, auriculoterapia, aromaterapia e escalda-pés estiveram entre os serviços gratuitos oferecidos ao público, atraindo visitantes ao espaço.

A programação temática foi dedicada à Atenção Especializada e também apresentou os serviços disponibilizados pela rede municipal de saúde. Além dos atendimentos, o espaço contou com ações voltadas à inclusão, promovidas pelo Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul.

As famílias participaram de atividades interativas, experiências sensoriais, brincadeiras e de um espaço preparado especialmente para crianças, além de receberem informações sobre os sinais de alerta no desenvolvimento infantil e o atendimento oferecido pela rede municipal.

O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a Expoacre tem sido uma oportunidade para aproximar a população dos serviços oferecidos pela Prefeitura.

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“Temos aproveitado a Expoacre para mostrar à população a qualidade e a diversidade dos serviços que disponibilizamos durante todo o ano. Nesta noite, apresentamos a Atenção Especializada, com foco na saúde mental, na inclusão e no cuidado integral das pessoas”, afirmou.

A gerente do Departamento de Atenção Psicossocial, Karen Beiruth, explicou que a proposta foi apresentar serviços voltados à promoção da saúde mental.

“Trouxemos práticas integrativas e complementares, como auriculoterapia, aromaterapia e escalda-pés, além do plantão psicológico, onde as pessoas podem fazer uma avaliação relacionada à ansiedade, depressão e estresse”, disse.

Representando o Centro de Atendimento ao Autista Mundo Azul, a coordenadora Édila Sousa afirmou que a participação na feira também busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a inclusão.

Além dos atendimentos, os visitantes puderam participar da escolha do novo mascote do Departamento de Controle de Zoonoses. A votação entre Zoe, Caramelinho e Bob continua disponível no totem instalado no estande da Saúde e também no perfil da Secretaria Municipal de Saúde nas redes sociais.

A programação da Saúde segue durante a Expoacre 2026 com novas noites temáticas e oferta de serviços gratuitos ao público.