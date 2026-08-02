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Portões abertos! Público aglomera para show de Leonardo na Expoacre

Fãs de diferentes gerações se juntam para o show do sertanejo

Por Redação ContilNet
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Portões abertos! Público aglomera para show de Leonardo na Expoacre
Portões estão abertos para show de Leonardo/Foto: ContilNet

Ainda dá tempo de chegar para o primeiro show da Expoacre 2026, com o cantor Leonardo, neste domingo (2). O ContilNet conversou com Reginaldo Andrade e sua filha sobre as expectativas do evento.

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“Sempre gostei desse sertanejo raiz, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, estou animado”, revelou Andrade.

Pai e filha vão juntos ao show de Leonardo

Pai e filha vão juntos ao show de Leonardo/Foto: ContilNet

O cantor Leonardo sobe ao palco às 23h e levará um repertório recheado de hits, como foi seu show na Expoacre Juruá.

“Não tenho uma favorita, gosto de todas as músicas”, já adianta Andrade.

O cantor Leonardo é a primeira atração nacional a se apresentar nesta edição da Expoacre.

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