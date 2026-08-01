01/08/2026
ContilNet Notícias Logo
01/08/2026
ContilPop
Defesa de Deolane tenta anular prisão e tirar caso da Justiça de São Paulo
Sósia de Zezé Di Camargo diz ter sido chamado de “ridículo” pelo cantor
Música & Celebridades: Lauana Prado dá à luz Dom, seu primeiro filho, em São Paulo
Casemiro vira alvo de duras críticas após classificar Messi como “Deus do futebol”
Ary Mirelle emociona-se ao falar sobre aniversário de João Gomes longe da família
Erika Hilton rebate Kim Kataguiri sobre caso DiaTV: “Não foi censurado”
Aline Mineiro alega legítima defesa de namorado em agressão contra jovem em condomínio
Wagner Moura entra para o elenco do novo “Onze Homens e um Segredo”
Gabriel Medina anuncia gravidez de Isabella Arantes no casamento
Quem foi Brynn Carnesecca, miss que morreu aos 21 anos semanas antes de concurso

Praça de alimentação da Expoacre impulsiona negócios e atrai público

A praça possui grande variedade de sabores enquanto cria oportunidades para que pequenas empresas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Praça de alimentação da Expoacre impulsiona negócios e atrai público
Praça de alimentação na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Muito além dos shows e das atrações do agronegócio, a praça de alimentação da Expoacre 2026 tem sido um dos espaços mais movimentados da feira. Com opções que vão de refeições completas a sobremesas, sorvetes, bebidas e lanches, o local reúne empreendedores de diferentes segmentos que aproveitam a feira para apresentar seus produtos a milhares de visitantes.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Entre os expositores está Janderson Almeida, de 40 anos, proprietário do Cantinho da Laranja, empreendimento localizado no bairro Parque Ipê. Participando da Expoacre pelo quinto ano consecutivo, ele afirma que a feira se consolidou como uma importante oportunidade para ampliar a clientela e fortalecer o negócio.

Janderson Almeida, proprietário do Cantinho da Laranja/Foto: ContilNet

“A Expoacre é uma grande vitrine para quem empreende. Muita gente conhece nosso trabalho aqui e depois continua sendo cliente durante o resto do ano. O movimento tem sido muito bom e a expectativa é que os próximos dias sejam ainda melhores”, destacou Janderson, que, coincidentemente, comemorou o aniversário durante o primeiro dia da feira.

Quem também aposta na visibilidade proporcionada pelo evento é a confeitaria Bolos da Dorinha, que participa da Expoacre pela primeira vez. Representando o empreendimento, Amanda Beatriz, de 22 anos, conta que a empresa trabalha com encomendas, entregas e retiradas, e vê na feira uma oportunidade de apresentar a marca para um público ainda maior.

Amanda Beatriz, da confeitaria Bolos da Dorinha/Foto: ContilNet

“É a nossa primeira participação e estamos muito animadas. A expectativa é que a Expoacre ajude mais pessoas a conhecerem nosso trabalho e que isso traga novos clientes mesmo depois da feira”, afirmou.

Ao reunir empreendedores tradicionais e novos negócios em um mesmo espaço, a praça de alimentação se consolida como um dos pontos de encontro da Expoacre 2026, oferecendo uma grande variedade de sabores enquanto cria oportunidades para que pequenas empresas ampliem sua visibilidade e conquistem novos consumidores.

ASSISTA AO VIVO!

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.