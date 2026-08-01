Praça de alimentação na Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Muito além dos shows e das atrações do agronegócio, a praça de alimentação da Expoacre 2026 tem sido um dos espaços mais movimentados da feira. Com opções que vão de refeições completas a sobremesas, sorvetes, bebidas e lanches, o local reúne empreendedores de diferentes segmentos que aproveitam a feira para apresentar seus produtos a milhares de visitantes.

Entre os expositores está Janderson Almeida, de 40 anos, proprietário do Cantinho da Laranja, empreendimento localizado no bairro Parque Ipê. Participando da Expoacre pelo quinto ano consecutivo, ele afirma que a feira se consolidou como uma importante oportunidade para ampliar a clientela e fortalecer o negócio.

“A Expoacre é uma grande vitrine para quem empreende. Muita gente conhece nosso trabalho aqui e depois continua sendo cliente durante o resto do ano. O movimento tem sido muito bom e a expectativa é que os próximos dias sejam ainda melhores”, destacou Janderson, que, coincidentemente, comemorou o aniversário durante o primeiro dia da feira.

Quem também aposta na visibilidade proporcionada pelo evento é a confeitaria Bolos da Dorinha, que participa da Expoacre pela primeira vez. Representando o empreendimento, Amanda Beatriz, de 22 anos, conta que a empresa trabalha com encomendas, entregas e retiradas, e vê na feira uma oportunidade de apresentar a marca para um público ainda maior.

“É a nossa primeira participação e estamos muito animadas. A expectativa é que a Expoacre ajude mais pessoas a conhecerem nosso trabalho e que isso traga novos clientes mesmo depois da feira”, afirmou.

Ao reunir empreendedores tradicionais e novos negócios em um mesmo espaço, a praça de alimentação se consolida como um dos pontos de encontro da Expoacre 2026, oferecendo uma grande variedade de sabores enquanto cria oportunidades para que pequenas empresas ampliem sua visibilidade e conquistem novos consumidores.

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet