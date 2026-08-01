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Prefeitura anuncia que vai liberar até R$ 14 mil para pequenos empreendedores

Iniciativa busca fortalecer pequenos negócios e incentivar a geração de renda

Por Matheus Mello
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Prefeitura anuncia que vai liberar até R$ 14 mil para pequenos empreendedores
A gestão municipal informou que mais detalhes sobre os critérios para acesso ao programa e o funcionamento do incentivo serão apresentados durante o lançamento oficial/Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco anunciou, na abertura da Expoacre 2026, o lançamento do programa MEI que Acolhe, iniciativa voltada ao fortalecimento do pequeno empreendedor no município. O anúncio foi feito pelo prefeito Alysson Bestene, que informou que o programa será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira (3), dentro da programação da feira.

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Segundo o prefeito, a iniciativa vai disponibilizar um incentivo financeiro de até R$ 14 mil para microempreendedores individuais (MEIs), com o objetivo de estimular a geração de renda e ampliar as oportunidades de trabalho.

“Vamos estar lançando o MEI que Acolhe. Fizemos a capacitação nesta semana e agora vamos apresentar esse programa, que nada mais é do que incentivar o pequeno empreendedor, oferecendo um apoio de até R$ 14 mil para ajudar na renda e no desenvolvimento do seu negócio”, afirmou.

Alysson destacou que o lançamento ocorrerá no complexo da Prefeitura de Rio Branco montado dentro do Parque de Exposições Wildy Viana e convidou a imprensa para acompanhar a apresentação do programa.

O prefeito também aproveitou para destacar o trabalho da Sala do Empreendedor de Rio Branco, que, segundo ele, recebeu reconhecimento nacional pela agilidade na abertura de empresas.

“A Sala do Empreendedor ganhou prêmios nacionais e hoje é exemplo para o país. Em menos de 24 horas conseguimos iniciar um novo negócio, oferecendo rapidez e suporte para quem quer empreender”, disse.

Durante toda a Expoacre, a Sala do Empreendedor funcionará no estande da prefeitura, prestando orientações aos visitantes e oferecendo atendimento aos interessados em formalizar ou ampliar seus negócios.

A gestão municipal informou que mais detalhes sobre os critérios para acesso ao programa e o funcionamento do incentivo serão apresentados durante o lançamento oficial, na segunda-feira.

Veja o vídeo:

 

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