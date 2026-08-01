Prefeitura de Rio Branco inaugura réplica da sede do Executivo na Expoacre 2026 e leva serviços municipais ao público

O espaço reproduz a fachada da prefeitura e o calçadão inspirado na Praça da Revolução/Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco inaugurou, na noite deste sábado (1º), um dos espaços mais chamativos da Expoacre 2026: uma réplica da sede do Executivo municipal montada dentro do Parque de Exposições Wildy Viana. O complexo reproduz a fachada do prédio oficial e até o calçadão inspirado na Praça da Revolução, localizada em frente à prefeitura, transformando o estande em uma versão em miniatura do centro administrativo da capital.

O espaço concentra o gabinete do prefeito Alysson Bestene e diversas secretarias municipais, que vão oferecer atendimentos, orientações e apresentar projetos ao público durante os nove dias da maior feira de negócios e entretenimento do Acre.

Durante a inauguração, Alysson destacou que a proposta é aproximar a gestão da população em um dos eventos de maior circulação do estado, aproveitando a Expoacre como vitrine para apresentar os serviços desenvolvidos pela prefeitura.

“A Expoacre é a maior festa do Acre, uma festa de entretenimento, de cultura, de tradição e, acima de tudo, de negócios, fortalecendo a economia e gerando oportunidades. A prefeitura se faz presente mostrando as ações que temos buscado desenvolver para que as políticas públicas cheguem às pessoas”, afirmou.

O prefeito ressaltou que a estrutura foi pensada para reproduzir a identidade da sede administrativa do município.

“Aqui nós temos a prefeitura em miniatura junto com a Praça da Revolução e todos os nossos serviços. Vamos receber a população, despachar daqui da prefeitura durante a feira e mostrar tudo o que está sendo feito em Rio Branco”, disse.

Além do gabinete, o complexo reúne as secretarias municipais de Meio Ambiente, Educação, Finanças, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Tecnologia e Inovação, Assistência Social e Direitos Humanos, o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), o Gabinete Militar e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Outras estruturas da prefeitura também estão distribuídas pelo parque. As secretarias de Saúde, Agropecuária e Cuidados com a Cidade participam da programação apresentando ações, serviços e atividades voltadas ao público visitante.

Segundo Alysson, o gabinete funcionará normalmente durante a Expoacre, permitindo que despachos e atendimentos sejam realizados diretamente do parque.

O prefeito também afirmou que a instalação da estrutura no Parque Wildy Viana representa uma forma de aproximar ainda mais a gestão da população, especialmente dos moradores da região do Segundo Distrito.

“É uma homenagem ao Segundo Distrito. Vamos receber os moradores aqui e mostrar que a prefeitura está presente em todas as regionais da cidade, levando ações para quem mais precisa”, concluiu.

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