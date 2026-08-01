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Prova de Três Tambores abre programação de esportes da Expoacre

Prova de Três Tambores abre as competições equestres da Expoacre 2026 com mais de 250 participantes

Por Redação ContilNet
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Prova de Três Tambores abre programação de esportes da Expoacre
Competidores deram início à tradicional prova de Três Tambores na Arena de Rodeio da Expoacre 2026, em Rio Branco/Foto: ContilNet

A tradicional prova de Três Tambores marcou o início das competições equestres da Expoacre 2026 neste sábado (1º), na Arena de Rodeio do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. Organizada pela NBHA Acre (National Barrel Horse Association – Acre), a disputa integra a programação da feira e reúne mais de 250 competidores de diferentes categorias em busca de parte dos mais de R$ 60 mil em premiações.

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A prova de Três Tambores acontece neste domingo (2), reunindo todas as categorias na disputa pelos melhores tempos e pela premiação de mais de R$ 60 mil/Foto: ContilNet

Considerada uma prova de velocidade, a modalidade exige sintonia entre cavaleiro e cavalo. O objetivo é percorrer o trajeto ao redor de três tambores no menor tempo possível. No entanto, qualquer erro pode comprometer o resultado: cada tambor derrubado acrescenta cinco segundos ao tempo final do competidor.

A modalidade exige velocidade, técnica e sintonia entre cavaleiro e cavalo/Foto: ContilNet

Entre os participantes está a competidora Ana Luísa Schafer, de 18 anos, que destacou a preparação necessária para disputar a prova. Segundo ela, o desempenho depende não apenas do treinamento do atleta, mas também da condição física e técnica do animal.

“Eu tenho um treinador especializado para mim e outro profissional responsável pelo treinamento do cavalo. É um esporte que exige muito dos dois lados”, explicou.

A grande noite da prova acontece neste domingo (2), na Expoacre/Foto: ContilNet

As disputas seguem durante a programação da Expoacre, com a grande noite da competição prevista para este domingo (2), reunindo todas as categorias em busca dos melhores tempos e da premiação da edição de 2026.

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Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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