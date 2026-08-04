Promoção garante isenção da taxa de instalação para novos clientes que migrarem de outra operadora durante a feira

Cão-robô interage com o público e chama a atenção dos visitantes no estande da Sem Fronteiras durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

A Sem Fronteiras está aproveitando a Expoacre 2026 para lançar uma condição especial voltada a quem deseja trocar de provedor de internet. Durante a feira, clientes que migrarem de outra operadora para a empresa terão isenção da taxa de instalação, conforme anunciado pela coordenadora de marketing, Juliana Maia.

Além da oferta comercial, o estande reúne atrações tecnológicas que têm chamado a atenção do público, como um simulador de Fórmula 1 e o cão-robô, que se tornou uma das principais atrações para os visitantes.

Segundo Juliana Maia, a empresa participa de mais uma edição da Expoacre com o objetivo de apresentar novidades e aproximar a tecnologia do público acreano.

“Estamos muito felizes por mais um ano estar aqui na Expoacre, trazendo mais inovação e tecnologia para a população. Este ano trouxemos o simulador de Fórmula 1, que proporciona uma imersão completa, com sensação de velocidade, troca de marchas e vento no rosto. O público está gostando bastante dessa novidade, além do nosso cachorro-robô”, destacou.

Para quem ainda utiliza outra operadora, a coordenadora reforçou a campanha de migração lançada durante a feira.

“Quem ainda não é Sem Fronteiras está perdendo tempo. Durante a Expoacre, quem vier de outra operadora e migrar para a Sem Fronteiras não paga nada na taxa de instalação”, afirmou.

O estande da empresa funciona durante toda a programação da Expoacre 2026, oferecendo atendimento ao público, demonstrações das atrações tecnológicas e informações sobre os planos e a promoção de migração.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet