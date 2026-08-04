Senar-AC promove cursos de drones, couro e cortes bovinos na Expoacre

Senar orienta produtores durante a feira/Foto: ContilNet

Na quarta noite da Expoacre 2026, realizada nesta terça-feira (4), a live do ContilNet recebeu a coordenadora da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Acre (Senar-AC), Stefanye Torres, e o analista vegetal da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (FAEAC), Luan Morais.

Durante a entrevista, eles apresentaram as ações promovidas pelo Sistema FAEAC/SENAR/Sindicatos para os produtores rurais durante a feira.

Stefanye explicou que a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) é uma metodologia desenvolvida pelo Senar para acompanhar produtores rurais de forma gratuita, unindo orientação técnica e gestão das propriedades.

No Acre, o programa é executado desde 2017 e, neste ano, passou por uma atualização para ampliar o atendimento e aperfeiçoar os resultados no campo.

Segundo ela, nesta quarta-feira (5), será realizada, no Parque de Exposições, uma capacitação voltada a profissionais das ciências agrárias, empresas prestadoras de serviços, sindicatos, associações e produtores interessados em conhecer as mudanças na metodologia.

“Amanhã a gente vai estar aqui no Parque de Exposição, atualizando, fazendo todas as atualizações, repassando todas as informações sobre essa atualização da metodologia para os profissionais de ciências agrárias, prestadores de serviços, as empresas prestadoras de serviços na área do setor agrário, os produtores, sindicatos, associações que estão interessados em acompanhar esse processo que mudou. O Senar trabalha com o produtor rural, com o trabalhador rural. E a assistência técnica visa o gerenciamento e a evolução técnica da propriedade”, destacou.

A coordenadora orientou que os produtores que não estiverem na Expoacre também podem procurar o sindicato patronal de seus municípios para solicitar o atendimento.

“Você que não estiver aqui, estiver nos municípios, procure o sindicato patronal do seu município, é o sindicato vinculado ao sistema, sistema Faiac Senar Sindicato. E aí esse sindicato patronal vai te direcionar aqui. Então, não estou na feira, mas tenho interesse, sou produtor de um município no interior e tenho interesse em receber assistência técnica”, disse.

Na sequência, Luan Morais apresentou as oficinas e cursos oferecidos gratuitamente pelo Senar durante a feira. Ele explicou que a iniciativa busca levar conhecimento prático ao produtor rural e aos profissionais da área, contribuindo para a modernização do setor.

Entre as atividades, estão as oficinas de cortes nobres de carne bovina, que ensinam técnicas de desossa e identificação dos principais cortes, como picanha, maminha e fraldinha. Após a grande procura registrada na edição anterior da Expoacre, a oficina voltou à programação deste ano.

Outra novidade é o curso de pilotagem de drones voltado para a dispersão e reforma de pastagens. A capacitação começou na Casa do Produtor, e segue durante três dias, das 8h às 17h.

“E aqui a gente vai estar ensinando de forma prática como é que faz, como faz a tiragem do couro, como é que a gente faz o aplique daquela fivela bonita que todo mundo vê nas cavalgadas. Então vai estar sendo ensinado isso tudo aqui na Casa do Produtor amanhã. A partir das 15h, a gente vai mais ou menos até as 20h. Então a gente vai fazer três dias dessa oficina. Então a gente tem uma amanhã, outra dia 6 e outra dia 7”, afirmou Luan.

Também está sendo oferecida uma oficina de artesanato em couro, na qual os participantes aprendem, na prática, a confeccionar um cinto de couro, desde o preparo do material até a instalação da fivela. A atividade ocorre em três datas diferentes na Casa do Produtor.

Luan ressaltou que todas as capacitações promovidas pelo Senar são gratuitas, mas informou que as vagas disponíveis para esta edição já foram preenchidas devido à grande procura. Ele reforçou que novas oficinas serão divulgadas ao longo do ano por meio dos canais oficiais da instituição.