Restos mortais são encontrados em área de mata em Rio Branco

Uma guarnição foi deslocada até o local e confirmou a ocorrência. — Foto: Reprodução

Uma ossada humana foi encontrada no início da tarde deste sábado (1º) em uma área de mata, no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A principal hipótese é de que os restos mortais pertençam a Michael Guedes, de 42 anos, desaparecido há algum tempo, mas a identificação oficial dependerá de exames periciais.

De acordo com informações da polícia, um homem entrou na área de mata para coletar adubo para plantas quando avistou a ossada. Ao perceber que os restos mortais estavam com as mãos amarradas por um fio, ele acionou imediatamente a Polícia Militar por meio do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), pelo telefone 190.

Uma guarnição foi deslocada até o local e confirmou a ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos da equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica, que realizou a perícia e coletou vestígios que poderão auxiliar nas investigações.

Após os procedimentos periciais, os restos mortais foram recolhidos por servidores do Instituto Médico Legal (IML), onde passarão por exames de DNA para confirmar oficialmente a identidade da vítima. A análise é necessária porque o corpo foi encontrado em avançado estado de esqueletização.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha para esclarecer as circunstâncias do crime, identificar a autoria e descobrir a motivação do assassinato.