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Vovó Pureza lança edição limitada com grão vencedor de concurso na Expoacre

O café utilizado na edição especial conquistou 89,5 pontos na avaliação técnica do QualiCafé

Por Redação ContilNet
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A novidade reúne o café de maior pontuação da competição estadual
A novidade reúne o café de maior pontuação da competição estadual/Foto: ContilNet

Um dos momentos voltados à valorização da cafeicultura acreana na Expoacre 2026 foi o lançamento da edição limitada do Café Vovó Pureza, produzida com o grão campeão do concurso QualiCafé 2025. A novidade reúne o café de maior pontuação da competição estadual e celebra a qualidade alcançada pelos produtores do Acre.

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O café utilizado na edição especial conquistou 89,5 pontos na avaliação técnica do QualiCafé e foi descrito pela banca julgadora com notas sensoriais de mel, caramelo e pudim de leite. O lote vencedor recebeu reconhecimento pela qualidade e chegou a despertar interesse de compradores de outros estados e até do mercado internacional.

A embalagem foi desenvolvida especialmente para a edição comemorativa/Foto: ContilNet

“Essa é uma joia da cafeicultura acreana. Muitos cafés como esse acabam seguindo para outros estados ou até para fora do país. Desta vez, conseguimos manter esse produto no Acre para que os acreanos também tenham a oportunidade de conhecer e experimentar o melhor café produzido aqui”, destacou a organização durante o lançamento.

O café utilizado na edição especial conquistou 89,5 pontos na avaliação/Foto: ContilNet

A embalagem foi desenvolvida especialmente para a edição comemorativa e traz referências à cafeicultura amazônica. Comercializado em uma caixa exclusiva e acondicionado em uma garrafa de vidro, o produto homenageia o trabalho dos cafeicultores e reforça a identidade regional da produção.

Segundo os organizadores, desde o grão até a embalagem, todo o processo foi realizado no Acre, valorizando a cadeia produtiva local e fortalecendo a proposta de desenvolvimento econômico baseada na produção regional.

A edição limitada do Café Vovó Pureza chega ao mercado como um símbolo desse avanço/Foto: ContilNet

O lançamento também busca evidenciar o potencial da cafeicultura acreana no mercado de cafés especiais. A pontuação alcançada no QualiCafé demonstra que os produtores do estado estão aptos a competir em alto nível, oferecendo um produto com qualidade reconhecida nacional e internacionalmente.

A edição limitada do Café Vovó Pureza chega ao mercado como um símbolo desse avanço, levando ao consumidor um café premiado e produzido integralmente no Acre.

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