Acre tem uma das menores taxas de golpes virtuais do país

Apesar da posição entre os estados com menor índice, o avanço dos crimes digitais preocupa pelo crescimento nacional. — Foto: Reprodução

O Acre aparece entre os estados brasileiros com menor incidência de golpes virtuais. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o estado teve a 6ª menor taxa de estelionato eletrônico do país em 2025, com 68,4 casos para cada 100 mil habitantes.

Ao todo, foram registrados 605 casos de crimes praticados por meio eletrônico no Acre no ano passado, envolvendo golpes aplicados por redes sociais, ligações telefônicas, mensagens e e-mails com objetivo de obter dinheiro ou dados pessoais das vítimas.

No ranking nacional, as menores taxas ficaram com Amazonas (29,2 casos por 100 mil habitantes), Piauí (33,2), Sergipe (39,7), Paraíba (46,4) e Pará (59,3). Logo depois aparece o Acre.

Apesar da posição entre os estados com menor índice, o avanço dos crimes digitais preocupa pelo crescimento nacional. Em 2025, o Brasil ultrapassou a marca de 2,2 milhões de registros de estelionato eletrônico, o equivalente a 258 golpes por hora.

Enquanto crimes patrimoniais tradicionais apresentaram redução — como roubos de veículos, residências, cargas e a transeuntes — os golpes digitais ganharam espaço pelo alto potencial de lucro e pela dificuldade de responsabilização dos autores.

Segundo o levantamento, dos mais de 2,2 milhões de casos registrados no país, apenas cerca de 63 mil resultaram em ações penais, e menos de 5 mil pessoas estavam presas por esse tipo de crime até o fim de 2025.

Especialistas apontam que o combate ao estelionato eletrônico exige maior integração entre forças de segurança, bancos e empresas de tecnologia para identificar movimentações suspeitas e reduzir prejuízos às vítimas.