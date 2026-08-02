O levantamento mostra que Mailza reúne o apoio de 12 prefeitos, Alan Rick conta com nove e Bocalom tem um

Alan Rick, Mailza e Bocalom. — Foto: Reprodução

Antes mesmo do início oficial da campanha eleitoral, o mapa político dos 22 municípios do Acre já revela um retrato da disputa pelo Palácio Rio Branco. Enquanto a governadora Mailza Assis (PP) mantém o maior número de prefeitos ao seu lado, o senador Alan Rick (Republicanos) conseguiu avançar sobre uma base considerada estratégica: atraiu para seu palanque prefeitos do Progressistas, partido da própria governadora. Já o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PSDB), aparece isolado, contando apenas com o apoio do sucessor na Prefeitura da capital, Alysson Bestene (PP).

O levantamento mostra que Mailza reúne o apoio de 12 prefeitos, Alan Rick conta com nove, Bocalom tem um e o pré-candidato do PSB, Thor Dantas, ainda não possui o respaldo de nenhum gestor municipal.

A principal dor de cabeça para a governadora está justamente dentro do Progressistas. Embora o partido comande a maior parte das prefeituras acreanas, quatro prefeitos da legenda decidiram seguir caminho diferente e declarar apoio à candidatura de Alan Rick.

É o caso de Zequinha Lima, de Cruzeiro do Sul; Gerlen Diniz, de Sena Madureira; além de gestores que, embora pertençam a outras siglas, integram o campo de oposição ao governo, como Railson Ferreira (Republicanos), em Feijó, e Rosana Gomes (Republicanos), em Senador Guiomard.

A adesão de Zequinha e Gerlen tem peso político. Os dois administram municípios entre os maiores colégios eleitorais do estado e eram considerados aliados naturais da governadora por integrarem o Progressistas.

Mailza mantém maioria das prefeituras

Mesmo com as baixas, Mailza preserva a maior rede de apoios entre os prefeitos acreanos.

Estão ao lado da governadora os prefeitos Rodrigo Damasceno (Tarauacá), Carlinhos do Pelado (Brasiléia), Zé Luiz (Mâncio Lima), Maxsuel Maia (Xapuri), Valdélio Furtado (Marechal Thaumaturgo), Máximo (Porto Acre), Camilo da Silva (Plácido de Castro), Padeiro (Bujari), Toscano Veloso (Manoel Urbano), César Andrade (Porto Walter), Naudo Ribeiro (Jordão), Jerry Correia (Assis Brasil) e Tamir Sá (Santa Rosa do Purus).

A maior parte deles integra o Progressistas, reforçando a força da máquina partidária no interior, embora o partido tenha sofrido perdas importantes para o adversário.

Alan amplia espaço no interior

O senador Alan Rick construiu uma frente municipal competitiva ao reunir prefeitos de diferentes partidos.

Além dos progressistas Zequinha Lima e Gerlen Diniz, estão em seu palanque Railson Ferreira (Republicanos), Rosana Gomes (Republicanos), Sérgio Mesquita (Republicanos), Salatiel Magalhães (PSD), Eraides Caetano (União Brasil) e Manoel Maia (União Brasil).

O movimento demonstra que Alan conseguiu romper barreiras partidárias e consolidar uma base diversificada, principalmente em municípios estratégicos do interior.

Bocalom fica restrito à capital

Pré-candidato ao governo, Tião Bocalom ainda não conseguiu ampliar sua influência entre os prefeitos.

Até o momento, o único gestor que declarou apoio ao ex-prefeito é Alysson Bestene, atual prefeito de Rio Branco e seu sucessor político. Apesar de comandar o maior colégio eleitoral do Acre, Bocalom não atraiu nenhum outro prefeito para seu projeto estadual.

Thor ainda sem palanque municipal

O pré-candidato do PSB, Thor Dantas, permanece sem o apoio declarado de prefeitos. Embora busque se consolidar como alternativa na disputa pelo governo, ainda não conseguiu formar uma base de gestores municipais, fator considerado importante para a mobilização política e eleitoral no interior do estado.

Com a corrida eleitoral em andamento e as convenções já realizadas, o cenário ainda pode sofrer alterações. No entanto, o atual quadro evidencia que a disputa pelos apoios municipais se concentra entre Mailza Assis e Alan Rick, enquanto Bocalom tenta romper o isolamento e Thor busca construir seu primeiro palanque entre os prefeitos acreanos.