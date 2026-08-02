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Alysson anuncia entrega das primeiras casas do 1001 Dignidades

Declaração foi feita durante transmissão do ContilNet na abertura da Expoacre 2026

Por Matheus Mello, ContilNet
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Alysson anuncia entrega das primeiras casas do 1001 Dignidades
Prefeito confirmou que 110 residências no bairro Santo Afonso recebem obras de pavimentação e esgoto/ Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou que as primeiras unidades habitacionais do programa 1001 Dignidades serão entregues até setembro deste ano. A declaração foi feita durante entrevista à transmissão do ContilNet, na abertura da Expoacre 2026.

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Segundo o prefeito, as 110 casas construídas no bairro Santo Afonso já estão praticamente concluídas. Neste momento, as equipes trabalham na execução da infraestrutura necessária para a entrega das moradias.

Blocos de apartamentos da iniciativa habitacional têm conclusão prevista entre novembro e dezembro/ Foto: ContilNet

“Essas casas já estão praticamente prontas. Estamos trabalhando agora na infraestrutura do local, que inclui drenagem, esgoto, iluminação e a pavimentação”, afirmou.

Questionado sobre o cronograma dos apartamentos que também integram o programa habitacional, Alysson explicou que as obras seguem em andamento e devem ser finalizadas no fim do ano.

“As infraestruturas já estão prontas. Agora estamos finalizando os apartamentos. A previsão é concluir entre novembro e dezembro”, disse.

O programa 1001 Dignidades é uma das principais iniciativas habitacionais da Prefeitura de Rio Branco e prevê a construção de casas e apartamentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

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