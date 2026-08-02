Alysson anuncia entrega das primeiras casas do 1001 Dignidades

Declaração foi feita durante transmissão do ContilNet na abertura da Expoacre 2026

Prefeito confirmou que 110 residências no bairro Santo Afonso recebem obras de pavimentação e esgoto/ Foto: ContilNet

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, anunciou que as primeiras unidades habitacionais do programa 1001 Dignidades serão entregues até setembro deste ano. A declaração foi feita durante entrevista à transmissão do ContilNet, na abertura da Expoacre 2026.

Segundo o prefeito, as 110 casas construídas no bairro Santo Afonso já estão praticamente concluídas. Neste momento, as equipes trabalham na execução da infraestrutura necessária para a entrega das moradias.

“Essas casas já estão praticamente prontas. Estamos trabalhando agora na infraestrutura do local, que inclui drenagem, esgoto, iluminação e a pavimentação”, afirmou.

Questionado sobre o cronograma dos apartamentos que também integram o programa habitacional, Alysson explicou que as obras seguem em andamento e devem ser finalizadas no fim do ano.

“As infraestruturas já estão prontas. Agora estamos finalizando os apartamentos. A previsão é concluir entre novembro e dezembro”, disse.

O programa 1001 Dignidades é uma das principais iniciativas habitacionais da Prefeitura de Rio Branco e prevê a construção de casas e apartamentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.