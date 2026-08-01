Acre está entre os estados em que o PT abriu mão de candidatura ao governo

O Partido dos Trabalhadores (PT) está entre as legendas que decidiram abrir mão de disputar o governo estadual com candidatura própria nas eleições de 2026. A estratégia, adotada nacionalmente, coloca o Acre entre os 14 estados em que a sigla preferiu apoiar um aliado considerado mais competitivo na corrida ao Palácio Rio Branco.

Levantamento divulgado pelo g1 mostra que o partido deixou de encabeçar a disputa nos estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. A decisão faz parte de um movimento para fortalecer alianças regionais e ampliar as chances do campo político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições estaduais.

No Acre, o PT integra a chapa encabeçada por Thor Dantas (PSB), que reúne ainda PCdoB, PV e Podemos. Diferentemente de outros estados, a legenda sequer indicou o candidato a vice-governador, concentrando seu principal espaço na candidatura do ex-governador Jorge Viana (PT) ao Senado.

LEIA TAMBÉM: Ataque cibernético atinge líderes petistas antes de convenção na BA, diz PT

A aposta da federação ocorre em um momento de crescimento de Thor Dantas nas pesquisas eleitorais. Na mais recente sondagem do instituto Real Time Big Data, divulgada na última semana, o candidato do PSB passou de 5% para 7% das intenções de voto, registrando avanço em relação ao levantamento anterior.

Enquanto abre mão da cabeça de chapa em 14 estados, o PT terá candidatos próprios ao governo na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Em Roraima, o cenário segue indefinido, com a convenção estadual marcada para o dia 4 de agosto.

A estratégia reforça a prioridade do partido em consolidar alianças nos estados em que avalia ter maior potencial de vitória ao lado de outras siglas, mesmo abrindo espaço na disputa pelos governos estaduais. No Acre, esse movimento se traduz no apoio à candidatura de Thor Dantas, enquanto o PT concentra seus esforços para tentar reconduzir Jorge Viana ao Senado Federal.