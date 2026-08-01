Vasco e Fluminense empatam sem gols no jogo de ida da Copa do Brasil

Jogo de volta ocorre na próxima quarta-feira (5/8), às 21h30, no mesmo estádio/ Foto: Reprodução

O clássico carioca entre Vasco da Gama e Fluminense, realizado neste sábado (1º/8) no Estádio do Maracanã, terminou empatado em 0 x 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com o placar inalterado, a definição da vaga para a próxima fase do torneio nacional ficou inteiramente aberta para o segundo e decisivo confronto.

A partida marcou o reencontro das equipes na competição após a semifinal da edição passada, em 2025, quando o time cruz-maltino eliminou o rival nos pênaltis antes de garantir o vice-campeonato nacional diante do Corinthians.

Em busca de vantagem no primeiro duelo, o Fluminense controlou o volume ofensivo na etapa inicial, finalizando seis vezes contra três do adversário. Aos 18 minutos, Savarino invadiu a área com perigo e obrigou o goleiro Léo Jardim a realizar a primeira grande intervenção da partida; no rebote, Canobbio balançou as redes, mas a arbitragem assinalou impedimento.

O atacante uruguaio teve nova oportunidade aos 32 minutos, chutando quase sem ângulo após jogada em velocidade, mas mandou para fora. Logo depois, outra tentativa de Canobbio foi interceptada pelo zagueiro Robert Renan.

No segundo tempo, o panorama manteve a pressão tricolor. Aos oito minutos, Lucho Acosta cobrou falta com rapidez acionando Canobbio, que serviu John Kennedy. O atacante driblou Cuesta e finalizou, mas Léo Jardim salvou o Vasco com defesa providencial. A resposta vascaína veio aos 10 minutos, quando Tchê Tchê aproveitou cruzamento na área e cabecedou com perigo, mandando a bola para fora. Apesar das investidas de ambos os lados até o apito final, o placar permaneceu zerado.

O jogo de volta está agendado para a próxima quarta-feira (5/8), às 21h30, novamente no Maracanã. Quem vencer o confronto garante a classificação direta para as quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.