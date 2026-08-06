Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Resultados das loterias de 6 de agosto de 2026
Confira os resultados das loterias de 6 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.
Tiveram ganhadores em Quina, Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania.
Destaques do dia
- Tiveram ganhadores: Quina, Lotofácil.
- Acumularam: Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania.
- Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.
Resultado oficial
Mega-Sena
Concurso 3041
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54
- Próximo concurso08/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Quina
Concurso 7085
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas08 – 14 – 49 – 58 – 78
- Próximo concurso07/08/2026
- Situação1 ganhador • R$ 10.121.903,51
Resultado oficial
Lotofácil
Concurso 3755
A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.
- Dezenas sorteadas03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
- Próximo concurso07/08/2026
- Situação2 ganhadores • R$ 2.010.388,23
Resultado oficial
Dia de Sorte
Concurso 1265
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas01 – 04 – 06 – 11 – 12 – 14 – 18
- Mês da SorteMaio
- Próximo concurso07/08/2026
- SituaçãoAcumulou
Resultado oficial
Timemania
Concurso 2425
A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.
- Dezenas sorteadas08 – 22 – 41 – 52 – 60 – 62 – 67
- Time do CoraçãoTOCANTINOPOLIS /TO
- Próximo concurso08/08/2026
- SituaçãoAcumulou