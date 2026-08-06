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Resultado da Mega-Sena, Quina e outras loterias de ontem

Confira os resultados das loterias de 6 de agosto de 2026, com concursos, prêmios, dezenas sorteadas e links para cada resultado completo.

Por ContilNet Loterias
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Imagem destacada do resumo das loterias de 6 de agosto de 2026
Panorama da rodada

Resultados das loterias de 6 de agosto de 2026

Confira os resultados das loterias de 6 de agosto de 2026, com concursos, dezenas sorteadas, premiações e links para as páginas completas de Mega-Sena, Quina e Lotofácil.

Tiveram ganhadores em Quina, Lotofácil e prêmios acumulados em Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania.

Resultados reunidos5
Prêmios acumulados3
Com ganhadores2

Destaques do dia

  • Tiveram ganhadores: Quina, Lotofácil.
  • Acumularam: Mega-Sena, Dia de Sorte, Timemania.
  • Os resultados abaixo reúnem concurso, situação do prêmio, informações especiais e link para a matéria completa de cada modalidade.

Resultado oficial

Mega-Sena

Concurso 3041

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas16 – 21 – 24 – 31 – 43 – 54
  • Próximo concurso08/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 3041

Resultado oficial

Quina

Concurso 7085

1 ganhadorR$ 10.121.903,51

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas08 – 14 – 49 – 58 – 78
  • Próximo concurso07/08/2026
  • Situação1 ganhador • R$ 10.121.903,51

Ver resultado completo do concurso 7085

Resultado oficial

Lotofácil

Concurso 3755

2 ganhadoresR$ 2.010.388,23

A faixa principal teve ganhador. Veja abaixo os principais dados do concurso.

  • Dezenas sorteadas03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25
  • Próximo concurso07/08/2026
  • Situação2 ganhadores • R$ 2.010.388,23

Ver resultado completo do concurso 3755

Resultado oficial

Dia de Sorte

Concurso 1265

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas01 – 04 – 06 – 11 – 12 – 14 – 18
  • Mês da SorteMaio
  • Próximo concurso07/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 1265

Resultado oficial

Timemania

Concurso 2425

Acumulou

A faixa principal não teve ganhador e o prêmio acumulou para o próximo sorteio.

  • Dezenas sorteadas08 – 22 – 41 – 52 – 60 – 62 – 67
  • Time do CoraçãoTOCANTINOPOLIS /TO
  • Próximo concurso08/08/2026
  • SituaçãoAcumulou

Ver resultado completo do concurso 2425

Fonte oficial dos dadosCaixa Econômica Federal. Resultados organizados automaticamente pelo site e revisáveis antes da publicação.

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