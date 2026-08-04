Oportunidade! Vende-se New Fiesta 2017 por R$ 40 mil; confira

O veículo possui motor 1.6 Flex, câmbio automático e oferece uma combinação de conforto

Um Ford New Fiesta 2017 automático está disponível para venda por R$ 40 mil. /Foto: cedida

Quem está em busca de um carro completo, econômico e bem conservado pode encontrar uma boa oportunidade. Um Ford New Fiesta 2017 automático está disponível para venda por R$ 40 mil, valor abaixo da tabela Fipe.

O veículo possui motor 1.6 Flex, câmbio automático e oferece uma combinação de conforto, desempenho e praticidade para o dia a dia. Com 76 mil quilômetros rodados, o modelo está em excelente estado de conservação, com documentação paga e pronto para transferência.

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Entre os diferenciais do New Fiesta estão a economia de combustível, a confiabilidade mecânica e o conjunto de equipamentos que garantem mais comodidade ao motorista e aos passageiros.

Segundo o proprietário, o carro foi bem cuidado e está pronto para receber um novo dono, sendo uma opção para quem procura um veículo moderno, confortável e com ótimo custo-benefício. Interessados podem entrar em contato pelo telefone:

(68) 99207-5233