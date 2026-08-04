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Homem tenta impedir mulher de entrar em táxi no Acre e vídeo viraliza

Durante a gravação, o homem aparece implorando para que a mulher permaneça no local

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Homem tenta impedir mulher de entrar em táxi no Acre e vídeo viraliza
Mulher resiste às tentativas, e em determinado momento desfere uma agressão contra o homem antes de entrar no táxi. — Foto: Reprodução

Um vídeo gravado em Sena Madureira tem repercutido nas redes sociais e em aplicativos de mensagens na manhã desta terça-feira (4). As imagens mostram um homem tentando convencer uma mulher a não ir embora, enquanto ela tenta entrar em um táxi.

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Durante a gravação, o homem aparece implorando para que a mulher permaneça no local e chega a tentar impedir que ela embarque no veículo. A mulher, por sua vez, resiste às tentativas, e em determinado momento desfere uma agressão contra o homem antes de entrar no táxi.

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Após o embarque, o veículo deixa o local, encerrando a cena registrada em vídeo. Até o momento, as pessoas envolvidas não foram identificadas, e também não há informações sobre o que motivou a situação.

O caso gerou grande repercussão entre moradores de Sena Madureira, com o vídeo sendo amplamente compartilhado nas redes sociais. Não há confirmação de que a ocorrência tenha sido registrada pelas autoridades.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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