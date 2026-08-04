Partido de Bolsonaro sela aliança com Mailza e Jéssica no Acre

O Partido Liberal (PL), legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, oficializou nesta terça-feira (4), durante convenção estadual realizada em Rio Branco, a aliança com a governadora Mailza Assis (PP), candidata à reeleição, e com a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB), que disputará a vice-governadoria.
O ato consolidou a participação do PL na chapa governista para as eleições deste ano e confirmou o senador Márcio Bittar como candidato ao Senado pelo grupo político, além do ex-governador Gladson Camelí (PP).
A convenção reuniu lideranças da legenda, candidatos e representantes dos partidos aliados, encerrando semanas de negociações sobre o posicionamento do PL na disputa estadual. Com a decisão, a sigla de Bolsonaro passa a integrar oficialmente a coligação liderada por Mailza, ao lado de Progressistas, União Brasil, MDB e outras legendas.
Em seu discurso, Bittar afirmou que a escolha foi baseada na coerência política e na manutenção da aliança construída nas eleições municipais de 2024.
“O partido tinha que tomar uma posição. Entendemos que era mais coerente manter a aliança com o PP e o União Brasil. Foi essa união que derrotou a esquerda em cidades importantes do Acre”, afirmou.
O senador também destacou que, apesar da disputa eleitoral, não considera adversários o prefeito Tião Bocalom (PSDB) nem o senador Alan Rick (Republicanos), ambos pré-candidatos ao governo em campos diferentes.
“Tanto o time do Bocalom quanto o do Alan não são meus adversários. O meu adversário é o PT”, declarou.
Durante a convenção, o PL também definiu a composição da candidatura de Bittar ao Senado. O empresário Jerbert Nascimento foi confirmado como primeiro suplente, enquanto o vice-presidente do Progressistas no Acre, Lívio Veras, foi anunciado como segundo suplente, ampliando a participação do partido da governadora na chapa.
Outro anúncio feito por Bittar foi a realização de um grande encontro estadual do PL no próximo dia 22 de agosto, que marcará o lançamento oficial da campanha da legenda no Acre. Segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro participará do evento.
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“Hoje a convenção sacramenta nossos nomes. Dia 22 vai ser o lançamento oficial. Primeiro ato grande da candidatura do PL para o Senado da República. O Bolsonaro vai participar do dia 22”, afirmou.
Como Bolsonaro cumpre atualmente prisão domiciliar por determinação da Justiça, Bittar não explicou de que forma ocorrerá essa participação. Posteriormente, em entrevista ao ContilNet, limitou-se a dizer que o ex-presidente estará presente “de um jeito ou de outro”.