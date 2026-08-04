Polícia Civil do Acre reforça segurança e adquire 45 novas pistolas

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu mais um passo no processo de modernização da instituição. /Foto:PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu mais um passo no processo de modernização da instituição ao entregar, nesta terça-feira (4), 45 pistolas da marca Glock a policiais civis que atuam em Rio Branco. A iniciativa integra os investimentos voltados à renovação dos equipamentos utilizados pelas equipes operacionais.

De acordo com a corporação, a substituição do armamento busca oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e ampliar a segurança durante as atividades de investigação e combate à criminalidade.

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Durante a entrega, o delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Buzolin, destacou que a modernização dos equipamentos é fundamental para fortalecer a atuação da instituição e garantir que os policiais desempenhem suas funções com mais eficiência.

Além da entrega das novas armas, os Oficiais Investigadores de Polícia participaram de um treinamento promovido pela Coordenadoria de Operações Especiais (CORE). A capacitação abordou técnicas de manuseio, utilização e manutenção das pistolas, preparando os servidores para o uso correto do novo armamento.

Segundo a Polícia Civil, a renovação faz parte de um conjunto de ações destinadas ao fortalecimento da estrutura da instituição. A expectativa é que a modernização dos equipamentos contribua para aumentar a eficiência operacional das equipes e oferecer mais segurança tanto aos policiais quanto à população atendida pela corporação.