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Polícia Civil do Acre reforça segurança e adquire 45 novas pistolas

A iniciativa integra os investimentos voltados à renovação dos equipamentos

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Polícia Civil do Acre reforça segurança e adquire 45 novas pistolas
A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu mais um passo no processo de modernização da instituição. /Foto:PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC) deu mais um passo no processo de modernização da instituição ao entregar, nesta terça-feira (4), 45 pistolas da marca Glock a policiais civis que atuam em Rio Branco. A iniciativa integra os investimentos voltados à renovação dos equipamentos utilizados pelas equipes operacionais.

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De acordo com a corporação, a substituição do armamento busca oferecer melhores condições de trabalho aos agentes e ampliar a segurança durante as atividades de investigação e combate à criminalidade.

LEIA TAMBÉM: Novo fundo de recursos para a Polícia Civil é criado; saiba para onde pode ir o investimento

Durante a entrega, o delegado-geral da Polícia Civil, Pedro Buzolin, destacou que a modernização dos equipamentos é fundamental para fortalecer a atuação da instituição e garantir que os policiais desempenhem suas funções com mais eficiência.

O delegado-geral, Pedro Buzolin, destacou que a modernização dos equipamentos é fundamental. /Foto: PCAC

Além da entrega das novas armas, os Oficiais Investigadores de Polícia participaram de um treinamento promovido pela Coordenadoria de Operações Especiais (CORE). A capacitação abordou técnicas de manuseio, utilização e manutenção das pistolas, preparando os servidores para o uso correto do novo armamento.

Segundo a Polícia Civil, a renovação faz parte de um conjunto de ações destinadas ao fortalecimento da estrutura da instituição. A expectativa é que a modernização dos equipamentos contribua para aumentar a eficiência operacional das equipes e oferecer mais segurança tanto aos policiais quanto à população atendida pela corporação.

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