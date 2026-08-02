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DJ Anne Louise toca em festival com Madonna e cita atrasos devido à cantora

Por CNN Brasil
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DJ Anne Louise toca em festival com Madonna e cita atrasos devido à cantora

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A DJ brasileira Anne Louise mostrou, ao longo da madrugada deste domingo (2), alguns detalhes de sua experiência ao participar do festival WorldPride Amsterdam, na Holanda, que teve Madonna, 67, como atração principal.

Além de registrar alguns trechos da apresentação da diva pop que levou a australiana Kylie Minogue, 58, para o palco, Anne mostrou o camarim e a área reservada apenas aos artistas do evento. Em determinado momento, porém, ela surgiu ao lado do outro DJ brasileiro que se apresentou durante a noite, Filipe Guerra, comentando sobre o atraso na programação.

“Tivemos um atraso, mas eu já tô aqui tomando uma vodca com a amiga Filipe Guerra. A gente está na temporada, o verão nunca mais acaba, mas nós, aqui no Artist Lounge, estamos esperando para saber a que horas agora eu toco, porque sempre é assim quando tem divas, é muita confusão. Mas foi maravilhoso”, comentou ela em tom bem-humorado.

Posteriormente, Louise ainda republicou vários registros de seu show compartilhados por alguns de seus fãs e amigos que estiveram presentes no evento.

pic.twitter.com/FJA4eVEGOR

— Só vídeos de celebs (@VideosDeCelebs) August 2, 2026

O festival de ontem se consagrou como a maior apresentação de Madonna em sua nova fase, após o lançamento do álbum “Confessions II” no início de julho. A celebração pelos Direitos LGBTQIA+ contou com uma programação de dois dias que teve início na noite de sexta (31) com Paris Hilton, Oliver Heldens e Purple Disco Machine.

*Publicado por Luiza Zequim, da CNN Brasil, sob supervisão de Larissa Santos, da CNN Brasil. 

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por luizazequim.

Conteúdo Original / Fonte: luizazequim
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