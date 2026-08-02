Reinier se pronuncia e pede desculpas por ter xingado torcedor na Arena MRV

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Atacante do Atlético-MG, Reinier utilizou as redes sociais para se desculpar após xingar um torcedor ao fim do empate com o Juventude, nesse sábado (1º), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O episódio ocorreu minutos após o apito final, quando alguns jogadores do Galo ainda realizavam trabalhos físicos no gramado.

Em determinado momento, Reinier foi flagrado ofendendo um torcedor atleticano que fazia cobranças ao elenco. “Vai se f*”, disse o camisa 19.

Diante da repercussão, o atacante gravou um vídeo nos stories do Instagram para pedir desculpas pela atitude. Reinier reconheceu o erro, afirmou que o torcedor tinha o direito de cobrar a equipe e assumiu total responsabilidade pelo episódio.

“Ontem depois do jogo fomos fazer um trabalho no campo e por conta do resultado, de cabeça quente, acabei xingando um torcedor, me excedi. Independente do que escutei, estou completamente errado. A massa atleticana apoiou, está no direito dela e por isso queria pedir desculpa a todos”, declarou.

Atlético-MG também se pronuncia

O Atlético-MG também se manifestou sobre o caso neste domingo (2), por meio de uma nota publicada nas redes sociais. O clube informou que Reinier recebeu uma advertência e que adotará medidas internas em relação ao episódio.

Por fim, o Galo ressaltou que a torcida é o maior patrimônio da instituição e tem o direito de manifestar suas opiniões, desde que de forma pacífica.

Atlético-MG x Juventude

Após o empate no jogo de ida, Juventude e Atlético-MG voltam a medir forças nesta terça-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade no placar, a decisão será nos pênaltis.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por ludmilacandal.

Conteúdo Original / Fonte: ludmilacandal