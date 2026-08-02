Novo “Homem-Aranha” bate quase 1 bilhão em bilheteria em 1º fim de semana

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“Homem-Aranha: Um Novo Dia” arrecadou impressionantes US$ 927 milhões, cerca de R$ 4,7 bilhões na conversão atual, em bilheteria mundial em seu fim de semana de estreia, incluindo US$ 355 milhões nos Estados Unidos e no Canadá, o que garantiu ao filme a segunda maior estreia de todos os tempos.

O longa, que marca a quarta participação de Tom Holland como o super-herói lançador de teias, mostra Peter Parker combatendo o crime em um mundo que se esqueceu de que ele é o Homem-Aranha. Zendaya também estrela o filme como MJ, o grande amor da vida de Parker.

“‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ é, acima de tudo, um filme sobre amizade, sobre o conforto proporcionado pela conexão humana em nossas vidas, e isso ressoa com públicos de todas as idades e em todo o mundo”, afirmou Tom Rothman, presidente e diretor-executivo do grupo de filmes da Sony Pictures Entertainment.

Dados da Rentrak indicam que “Homem-Aranha: Um Novo Dia” teve a maior estreia doméstica desde a pandemia de COVID-19 e a segunda maior estreia da história, ficando atrás apenas do lançamento de 2019 do filme de super-heróis “Vingadores: Ultimato”, que arrecadou o equivalente a US$ 467 milhões, ajustados pela inflação, nos Estados Unidos e no Canadá.

No mercado internacional, o filme arrecadou US$ 572 milhões em vendas de ingressos durante o fim de semana de estreia, com a China liderando os mercados internacionais, somando US$ 121 milhões, segundo o estúdio.

O Homem-Aranha é um dos personagens mais populares dos quadrinhos da Marvel, mantendo um forte apelo nos cinemas mesmo com sinais de desgaste do público em relação ao gênero de super-heróis. O novo filme foi muito bem recebido, alcançando 90% de aprovação da crítica e 98% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Paul Dergarabedian, chefe de tendências de mercado da Rentrak, afirmou na sexta-feira que a franquia está se aproximando da marca de US$ 10 bilhões em bilheteria mundial nos cinemas (sem ajuste pela inflação), o que demonstra o enorme apelo do personagem.

O desempenho de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” impulsiona uma temporada de verão que já vinha apresentando excelentes resultados nas bilheterias, fortalecida por grandes lançamentos como “Toy Story 5” e “A Odisseia”.

Apesar disso, o desempenho geral das bilheterias nos Estados Unidos e no Canadá ainda permanece abaixo dos níveis anteriores à pandemia. A arrecadação acumulada no ano está 10% acima da registrada no mesmo período do ano passado, mas ainda 16% abaixo de 2019, o último ano antes do início da pandemia, segundo dados da Rentrak.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por larissasantos.

Conteúdo Original / Fonte: larissasantos