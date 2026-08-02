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PSTU oficializa candidatura de Vera Lúcia ao governo de São Paulo

Por CNN Brasil
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PSTU oficializa candidatura de Vera Lúcia ao governo de São Paulo

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O PSTU (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado) lançou oficialmente a candidatura de Vera Lúcia ao governo de São Paulo. A oficialização da campanha ocorreu na sexta-feira (31) na capital paulista e também definiu Renata França como vice na chapa pura.

Além de Vera e Renata, o partido lançou Hertz Dias como candidato à Presidência da República e Vanessa Portugal como vice. Também foram oficializados os nomes de Eliana Ferreira e Weller Gonçalves como candidatos ao Senado pelo estado.

Em discurso a apoiadores, Vera fez críticas ao atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e às políticas de privatizações realizadas durante o mandato. Ela também defendeu uma reversão nas concessões, como nos setores de trens, metrô, água e energia.

“Nós precisamos resolver um problema que nós estamos vivendo mundialmente a partir da crise do capitalismo, que é, por exemplo, os países como o Brasil, que são países muito menos independentes. E hoje o Brasil é cada vez menos soberano, porque tudo está privatizado. São os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, o céu, o mar, está tudo privatizado. Toda a infraestrutura do país”, disse.

Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado, 58, é sindicalista, nascida no estado de Pernambuco e uma das fundadoras do PSTU. A política é graduada em Ciências Sociais pela UFS (Universidade Federal de Sergipe).

Foi candidata à Presidência da República em 2022 e 2018. Também concorreu à Prefeitura de São Paulo durante o pleito de 2020 e ao comando de Aracaju (SE) quatro vezes (2004, 2008, 2012 e 2016).

*Estagiário sob supervisão de Victor Labaki

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por filipepereira.

Conteúdo Original / Fonte: filipepereira
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