Sem anúncio de vice e ao lado de Zema, Simões oficializa candidatura em MG

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Em convenção na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, neste domingo (2), o PSD (Partido Social Democrático) oficializou o nome de Mateus Simões, atual governador do estado, para concorrer à reeleição.

Simões foi vice-governador do estado e assumiu o Palácio Tiradentes no início deste ano, após Romeu Zema (Novo) sair do governo para concorrer ao Palácio do Planalto.

O ex-governador esteve presente na convenção, que foi realizada na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais), e, durante um breve discurso, manifestou seu apoio a Simões.

“Ele [Mateus Simões] em meu apoio incondicional, onde eu vou, em todas as minhas falas, eu deixo claro: Mateus vai levar Minas a diante, vai dar continuidade aquilo que mostrou que é capaz. Conte comigo Mateus”, disse Zema.

Apesar da expectativa de que o nome do candidato a vice-presidente fosse divulgado durante a convenção, o anúncio não foi feito. Durante conversa com jornalistas, Simões disse que o Partido Novo apresentou duas opções de nome. Segundo ele, porém, as conversas seguem entre os partidos aliados, incluindo também o Avante, antes de ser tomada uma decisão.

“A gente resolveu só não solidificar a chapa antes de a gente ter essa conversa do desenho completo da coligação”, afirmou Simões.

Em relação ao Senado, Carlos Viana foi oficializado para disputar a reeleição. A outra vaga segue indefinida e, segundo Simões, também será decidida nos próximos dias após diálogos com partidos aliados, como Novo e Avante.

Durante a convenção, também foram homologadas, até o momento, 42 candidaturas a deputado estadual e 38 a deputado federal.

O partido tem até o dia 5 de agosto para oficializar todas as candidaturas para as eleições de 2026.

Além de Zema, também participaram do evento o presidente estadual do PSD, deputado estadual Cássio Soares; a vice-presidente do partido e prefeita de Uberlândia, Elisa Araújo; o candidato à reeleição ao Senado, Carlos Viana; o presidente do Novo, Christopher Laguna; e o presidente nacional do Avante, deputado federal Luís Tibé.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por filipepereira.

Conteúdo Original / Fonte: filipepereira