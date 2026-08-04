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Galho atinge trabalhador durante derrubada de árvores em Rio Branco

Vítima sofreu fraturas e perda de sangue

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Galho atinge trabalhador durante derrubada de árvores em Rio Branco
Socorro ocorreu no km 60 da Transacreana/Foto: ContilNet

O trabalhador J.S.S., de 48 anos, ficou gravemente ferido após ser atingido por um galho de árvore enquanto realizava um serviço de derrubada na zona rural de Rio Branco, na manhã desta terça-feira (4).

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De acordo com as informações apuradas, o acidente ocorreu em uma propriedade rural localizada a cerca de 40 quilômetros do Ramal Liberdade. Durante o trabalho, um galho se desprendeu da copa de uma árvore e caiu sobre J.S.S., provocando ferimentos graves.

A vítima sofreu fratura exposta no tornozelo esquerdo, fratura fechada no fêmur esquerdo, apresentava sangramento ativo e também sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, chegando a perder a consciência. Em razão da grande perda de sangue, o trabalhador apresentou instabilidade clínica durante o atendimento.

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Familiares e colegas colocaram J.S.S. em uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de cor preta, para agilizar o socorro. No trajeto, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) interceptou o veículo no km 60 da Estrada Transacreana.

Os socorristas realizaram os protocolos de atendimento pré-hospitalar, estabilizaram e imobilizaram a vítima. Em seguida, J.S.S. foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco (HUERB), onde deu entrada para receber atendimento médico especializado.

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