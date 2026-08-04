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Motociclista fica desacordado após colisão em cruzamento da capital

Vítima foi lançada por cima do veículo

Por Ithamar Souza, ContilNet
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Motociclista fica desacordado após colisão em cruzamento da capital
Motociclista foi levado ao pronto-socorro/Foto: ContilNet

O motociclista C.R.C.A., de 24 anos, ficou ferido na noite desta terça-feira (4) após se envolver em um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Belo Jardim, no bairro Joafra, em Rio Branco.

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De acordo com informações de testemunhas, o condutor de um automóvel teria avançado a preferencial ao atravessar o cruzamento. C.R.C.A., que seguia pela via preferencial em uma motocicleta, não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente contra a lateral do carro.

Com a força do impacto, o motociclista foi lançado por cima do veículo e caiu no asfalto, batendo a cabeça no meio-fio. A vítima perdeu a consciência logo após a colisão, provocando preocupação entre moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância foi enviada ao local e a equipe de socorristas realizou os primeiros atendimentos. Após ser imobilizado e estabilizado, C.R.C.A. foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo a equipe médica, o motociclista apresentava deformidade na perna direita e queixava-se de fortes dores na região cervical, permanecendo sob avaliação e cuidados da equipe hospitalar.

Policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) estiveram no local, isolaram a área, realizaram os procedimentos de praxe e deram início aos levantamentos que irão apontar as circunstâncias e a responsabilidade pelo acidente.

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