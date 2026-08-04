Homem sofre fraturas ao ser espancado com barra de ferro em Rio Branco

Homem foi levado ao pronto-socorro local/Foto: ContilNet

K.A.L., de 43 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira (4) após ser brutalmente agredido com uma barra de ferro na Rua Benjamin Constant, no bairro da Base, em Rio Branco.

Conforme informações repassadas por testemunhas, a agressão teria sido motivada por um suposto furto praticado pela vítima. K.A.L. seria acusado de ter levado a televisão de um idoso que mora na região. Diante da situação, homens apontados como integrantes de uma organização criminosa teriam submetido o homem à chamada “disciplina”, realizando uma série de agressões.

Durante o espancamento, a vítima sofreu fraturas na mão direita e no cotovelo, ficando caída e bastante machucada. Moradores que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A equipe de socorro prestou os primeiros atendimentos no local, realizou a imobilização dos membros lesionados e encaminhou K.A.L. ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde ele permaneceu sob cuidados médicos.

Segundo informações obtidas no local da ocorrência, a Polícia Militar não foi acionada para registrar o caso. As circunstâncias da agressão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.