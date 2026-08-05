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Homem é achado morto em via pública no interior do Acre; polícia apura causas

Corpo de morador do Morro da Glória foi localizado perto da Caixa Econômica

Por José Halif, ContilNet
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Homem é achado morto em via pública no interior do Acre; polícia apura causas
Pedestres acionaram as autoridades após perceberem forte odor na área central do município/ Foto: Reprodução

Um homem identificado preliminarmente como José Nilson, morador do bairro Morro da Glória, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (4), na região central de Cruzeiro do Sul, nas proximidades da agência da Caixa Econômica Federal.

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De acordo com informações da Polícia Militar, a princípio não foram encontrados indícios de crime no local. A suspeita inicial é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais ou outra causa não violenta, hipótese que será confirmada após os exames periciais.

Populares relataram que o corpo permanecia no local havia algumas horas antes de ser percebido. Segundo testemunhas, o forte odor chamou a atenção de pessoas que passavam pela área, levando ao acionamento das autoridades.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local e apenas constatou o óbito.

Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo para os procedimentos de necropsia, que deverão esclarecer a causa da morte.

A Polícia Civil acompanhará o caso até a conclusão dos laudos periciais, que também deverão confirmar oficialmente a identidade da vítima.

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