Homem é agredido e busca ajuda em lanchonete em bairro de Rio Branco

Vítima de 36 anos foi atingida por golpes de madeira na cabeça

Funcionários de estabelecimento acionaram o Samu após homem cair na calçada/ Foto: ContilNet

O homem V. F. F., de 36 anos, foi vítima de uma violenta agressão física na madrugada desta quarta-feira (5/8), na Rua do Divisor, localizada no bairro Eldorado, região do São Francisco, em Rio Branco. Mesmo ferido, ele caminhou até uma lanchonete da área para solicitar auxílio a funcionários e clientes.

Segundo testemunhas que estavam no local, V. F. F. andava com visível dificuldade pela rua quando acabou caindo na calçada em frente ao estabelecimento comercial. Ao se aproximarem para prestar assistência, as testemunhas notaram que o homem sangrava bastante na região da cabeça.

A vítima relatou aos trabalhadores do local que havia sido agredida com sucessivos golpes de pernamanca e pediu água e remédio para conter as dores.

A proprietária da lanchonete informou ao homem que não poderia fornecer medicações sem orientação técnica e acionou imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma equipe em ambulância de suporte básico foi deslocada até o endereço e prestou os primeiros socorros na calçada.

Durante a avaliação preliminar da equipe de socorristas, V. F. F. foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, fratura no punho esquerdo e um corte profundo no couro cabeludo. Após ser imobilizado e estabilizado, ele foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar não recebeu chamados para atender a ocorrência no local. Até o momento, a motivação da agressão e a identidade dos autores permanecem desconhecidas.