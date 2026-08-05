Suspeito de tráfico é preso pela polícia com porções de maconha em Rio Branco

Suspeito de 30 anos tentou se esconder em apartamento após ver viatura

Porções de maconha estavam escondidas em recipiente de alimentos atrás da porta// Foto: ContilNet

Uma ação da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de D. S. A., de 30 anos, na noite de terça-feira (4/8), em um conjunto de apartamentos situado na Rua Major Salinas, no bairro Ayrton Senna, em Rio Branco. O suspeito foi detido por envolvimento com o tráfico de drogas após uma operação baseada em informações do setor de inteligência da corporação.

Segundo a Polícia Militar, denúncias apontavam que um homem estaria utilizando redes sociais para divulgar e comercializar entorpecentes. Com as características do suspeito em mãos, a equipe intensificou o patrulhamento na região e localizou o endereço indicado.

Ao perceber a chegada da viatura, D. S. A. correu para o interior de um dos apartamentos e tentou se refugiar em um quarto. Os policiais agiram rapidamente, impediram que a porta fosse fechada e realizaram a abordagem. O suspeito saiu do cômodo com as mãos erguidas e alegou que havia corrido por ter ficado nervoso ao ver a guarnição.

Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram dez porções de uma substância com características semelhantes à maconha. O entorpecente estava escondido dentro de um isopor utilizado para armazenar alimentos, localizado atrás da porta do quarto onde D. S. A. havia tentado se esconder.

Ao ser questionado, o homem afirmou que a droga era destinada ao consumo pessoal. Entretanto, conforme a Polícia Militar, as informações levantadas previamente indicavam que ele seria suspeito de atuar na venda de entorpecentes na região.

Ainda de acordo com a corporação, durante a revista pessoal não foram encontrados dinheiro nem aparelho celular com o suspeito.

No momento da prisão, a mãe de D. S. A. chegou ao apartamento e tentou impedir a condução do filho. Após receber esclarecimentos sobre a ocorrência e os procedimentos adotados pela equipe, ela se acalmou e não voltou a interferir na ação policial.

D. S. A. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga apreendida, onde permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para apurar a procedência do entorpecente e a possível participação do suspeito no comércio ilegal de drogas.