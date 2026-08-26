27/08/2026
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Ao lado de aliados, Gladson diz que é hora de conquistar o voto indeciso

Ex-governador prega diálogo com eleitores

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
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Ao lado de aliados, Gladson diz que é hora de conquistar o voto indeciso
Gladson participa de ato ao lado de aliados/Foto: ContilNet

O ex-governador Gladson Cameli, candidato ao Senado, afirmou nesta quarta-feira (26) que a campanha eleitoral entra agora em uma fase de diálogo direto com os eleitores e de busca pelos votos de quem ainda não decidiu em quem votar.

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Gladson participou do lançamento da candidatura do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), e chegou ao evento acompanhado da governadora Mailza Assis, candidata à reeleição, e do senador Márcio Bittar, que também disputa uma vaga no Senado.

Em entrevista ao ContilNet, Gladson disse estar “alegre” e “animado” com a mobilização, mas destacou que o grupo precisa manter os pés no chão durante a campanha.

“Estamos andando, caminhando, dialogando, conversando com as pessoas. Chegou a hora de cada um conversar com as pessoas, conquistar o voto indeciso, porque o povo que manda, Deus e o povo”, afirmou.

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O ex-governador também fez questão de destacar a proximidade com os principais nomes de sua chapa. Ao falar sobre Nicolau, chamou o deputado de “meu amigo, meu irmão” e agradeceu pela realização do evento.

Gladson ainda mencionou Mailza e Márcio Bittar e reforçou a disposição de seguir percorrendo o estado ao lado dos aliados.

“Vamos embora. Vamos juntos, vamos juntos”, declarou.

Ao final, o candidato demonstrou confiança no resultado das urnas e afirmou acreditar na vitória do grupo nas eleições de 4 de outubro.

“E nós vamos ganhar, ter uma vitória com toda a certeza no dia 4 de outubro”, disse.

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