Nicolau Júnior lança campanha e relembra início da trajetória: “Não desisti”

Nicolau reúne apoiadores em lançamento/Foto: Reprodução

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior (PP), lançou oficialmente sua campanha à reeleição nesta quarta-feira (26), em um evento que reuniu apoiadores e integrantes da chapa majoritária.

Em entrevista ao ContilNet, Nicolau destacou a trajetória construída ao longo das últimas eleições e lembrou que sua primeira tentativa de chegar ao cargo terminou com uma derrota. Segundo ele, o resultado não foi suficiente para fazê-lo desistir da política.

“Na verdade, vai ser a quinta vez. Porque a minha primeira eleição eu perdi, mas, mesmo assim, não desisti de ser candidato. Na segunda, eu ganhei a eleição”, afirmou.

Nicolau chegou ao evento antes do horário inicialmente previsto para poder receber pessoalmente os apoiadores. Ele disse que fez questão de cumprimentar as pessoas que foram ao lançamento e agradecer pela confiança depositada em sua trajetória política.

“Eu vim quatro horas da tarde para poder receber esse povo maravilhoso, para poder pegar na mão e agradecer por tudo que eles fizeram na minha vida, ao povo acreano, às pessoas que confiaram no deputado Nicolau”, declarou.

O deputado também agradeceu a presença dos apoiadores e destacou que o lançamento marcou não apenas sua candidatura, mas também a campanha da chapa majoritária que integra.

“Estou muito feliz. Estou pronto, o time está pronto e vamos para a eleição agora”, disse.

Ao falar sobre o início oficial da campanha, Nicolau resumiu a estratégia em uma frase que pretende levar para a disputa: “Agora é pé no chão, campanha na mão”.

“Pé no chão e campanha na mão. E vamos até a vitória”, afirmou o presidente da Aleac.