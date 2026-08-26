26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”
Morre Tim Curry, astro de “The Rocky Horror Picture Show”, aos 80 anos
Miss Brasil 2026 perde o título após descumprimento contratual
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026

Apoiadores começam a lotar Maison Borges para lançamento de Nicolau

Evento marca início oficial da campanha

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Apoiadores começam a lotar Maison Borges para lançamento de Nicolau
Militância acompanha evento de Nicolau/Foto: ContilNet

Os apoiadores do candidato a deputado estadual, Nicolau Júnior, começam a chegar na Maison Borges para o lançamento da candidatura. O evento acontece nesta quarta-feira (26), em Rio Branco.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O evento deve reunir centenas de apoiadores e a militância do partido. Carros adesivados, bandeiras, adesivos, jingles e camisas com cores alusivas à coligação deram o tom da festa.

Apesar de já ter iniciado a caminhada, Nicolau marcou para esta quarta-feira, 26 de agosto, o lançamento oficial da campanha de reeleição.

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.