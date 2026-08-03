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Pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 1º e 2º turnos

Avaliação da gestão federal registra 43% de ruim ou péssimo e 37% de ótimo ou bom

Por Fhagner Soares, ContilNet
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Pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 1º e 2º turnos
Empate técnico se repete nas simulações de segundo turno e nos índices de rejeição de ambos os candidatos/ Foto: Reprodução

Levantamento do instituto BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira (3/8) aponta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente numericamente dos adversários na corrida pelo Palácio do Planalto, tanto no primeiro quanto no segundo turno das Eleições 2026. O cenário geral, contudo, é de empate técnico no limite da margem de erro frente aos seus principais concorrentes.

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A amostragem é a primeira publicada após a realização das convenções partidárias que oficializaram os nomes das candidaturas ao pleito presidencial.

No cenário de primeiro turno, Lula registra 41% das intenções de voto, ante 37% do senador Flávio Bolsonaro (PL). O resultado consolida uma recuperação do parlamentar e indica a menor diferença entre ambos desde abril, segundo a série histórica da pesquisa.

Na comparação com a amostragem anterior, de 27 de julho, o atual chefe do Executivo oscillation um ponto percentual para baixo, enquanto o candidato do PL avançou quatro pontos. A distância entre os dois caiu de nove para quatro pontos percentuais — o que configura empate técnico limite, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Nas projeções para o segundo turno, Lula lidera numericamente, mas empata na margem de erro com Flávio Bolsonaro (46% a 45%, ante 47% a 43% do levantamento anterior) e com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que pontua 42% contra 46% do petista.

Em outros cenários testados na segunda etapa do pleito:

  • Lula x Romeu Zema (Novo): 46% a 40% (anteriormente 46% a 42%);

  • Lula x Renan Santos (Missão): 47% a 37% (anteriormente 47% a 39%).

No quesito rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro aparecem empatados em 49%. Em relação ao levantamento prévio, a oscilação do presidente foi de um ponto para cima, enquanto a do senador diminuiu no mesmo patamar.

Entre os demais nomes citados na pesquisa, Ronaldo Caiado apresenta 29% de rejeição, seguido por Renan Santos (28%) e Romeu Zema (31%).

A pesquisa avaliou ainda a percepção do eleitorado sobre a administração federal. A aprovação da gestão Lula atingiu 47%, enquanto a desaprovação ficou em 48%, em quadro de igualdade técnica.

Na análise detalhada do governo:

  • Ótimo ou bom: 37%

  • Ruim ou péssimo: 43%

  • Regular: 18%

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