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Ifac inicia aulas de novo curso superior em Sena Madureira

Ao todo, 30 alunos iniciaram a graduação, cujas aulas serão ministradas de forma presencial

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Ifac inicia aulas de novo curso superior em Sena Madureira
O evento aconteceu no auditório da instituição | Foto: Cedida

O Campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) em Sena Madureira realizou, na noite desta segunda-feira (3), a aula inaugural do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. O evento aconteceu no auditório da instituição e reuniu estudantes, servidores e convidados para marcar o início de uma nova oportunidade de formação acadêmica no município.

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Ao todo, 30 alunos iniciaram a graduação, cujas aulas serão ministradas de forma presencial, de segunda a sexta-feira, no período noturno. O curso tem como objetivo formar profissionais preparados para atuar no planejamento, organização, execução e avaliação de políticas públicas, além da gestão de órgãos e instituições da administração pública nas esferas municipal, estadual e federal.

Durante a solenidade, a Diretora-Geral Substituta do Campus Sena Madureira, Eliane Torres, destacou a importância da implantação do curso e o impacto que a formação terá para a comunidade.

“Nós estamos muito felizes por conseguirmos concretizar a oferta deste curso, que já vinha sendo planejado há algum tempo. Trata-se de uma formação que agregará muito conhecimento e proporcionará novas oportunidades aos nossos jovens, permitindo que utilizem as ferramentas da gestão pública como um vetor de transformação social, já que esse é o principal objetivo da gestão pública”, afirmou.

Entre os novos acadêmicos está Natalicy Bandeira, que vê o ingresso na graduação como a realização de um objetivo pessoal e profissional. Segundo ela, voltar à sala de aula após anos dedicados à família representa um novo começo.

“Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Passei muitos anos afastada dos estudos, cuidando da minha família, e agora estou retomando essa caminhada. Acredito que esse curso vai me capacitar, ampliar meus conhecimentos e abrir portas no mercado de trabalho. Estou muito motivada para essa nova etapa da minha vida”, disse a estudante.

A oferta do curso amplia as opções de ensino superior público em Sena Madureira e fortalece a formação de profissionais qualificados para contribuir com a gestão pública e o desenvolvimento da região.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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