Aniversário, Vila Rio, Glória Fashion Week e outros destaques com Márcia Abreu

B-DAY

Colunista Cláudia Souza, na noite da terça, nos domínios do Casa 81, celebrou seus 5.0, cercada do carinho, amor, respeito da família, amigos, convidados em uma noite super bacana, com muitos VIVAS e PARABÉNS. Confiram quem circulou por lá!

VILA RIO

Inaugura hoje, às 18h, o Via Rio, ali no antigo Santini. Os empresários Alexandre Lisboa e Lucas Profeta, apresentam uma proposta que vai do sanduiche a pratos elaborados a base de camarão e boa carta de vinho. Vamos lá conferir!

GLÓRIA FASHION WEEK

Foi um sucesso a eletiva Glória Perez Fashion Week, realizada na tarde da quarta, 18, no auditória da própria escola. Parabéns à professora de Inglês, Stephanie Luz, que juntamente com os alunos do ensino médio da Glória Perez e a estilista Denise Arruda, que idealizaram e executaram a eletiva.

#A Glória Fashion Week objetivava conscientizar os estudantes sobre o consumo de roupas e acessórios, que por ano são gastos milhões para serem produzidos. A intenção era estimular os estudantes a trazerem suas roupas para que pudessem customizar, e criar seu próprio estilo.

#O resultado não poderia ser outro, uma coleção de roupas produzidos pelos próprios estudantes com inspiracão da tendência Tie dye. Show de bola. Confiram alguns flashes.

VIVAS

Com alegria intensa, energia, querida amiga Fátima Barreiros, reúne nesta sexta, grupo seleto de amigos em sua house para brindar idade nova. Vivas, Vivas!

ENTÃO É NATAL

Época também dos esperados kits do Boticário, que neste Natal, traz mais de 80 opções. A melhor notícia é que O Boticário está doando parte da venda dos kits. E, para cada Eau de Parfum vendido um valor vai para Instituições, como o Instituto de Apoio a Crianças e Adolescentes com Doenças Renais (ICRIM), Hospital Santa Casa e ao Hospital Infantil Darcy Vargas, que tratam de pessoas que precisam ser transplantadas.

#Procure uma das lojas de O Boticário e faça as suas compras. Fica a dica.

ENTÃO É NATAL II

Outra dica super bacana para presentear neste Natal é conferir as novidades da loja Via Onni que está com looks e acessórios incríveis para presentear e para arrasar nas festas de final de ano.

