Cuidador de idosos ganha casa própria por programa do Governo: “Emoção inexplicável”; VÍDEO

O sonho da casa própria se tornou realidade para o cuidador Saron de Melo, que nesta sexta-feira (26) recebeu sua casa por meio do programa de moradias populares, do Governo do Acre.

Saron conta que morava em uma casa no bairro Vila Acre, Segundo Distrito de Rio Branco, por meio do aluguel social, mas que o ambiente não tinha estrutura para comportar as pessoas que ele cuida.

“Eu sou cuidador e amparo muitas pessoas, e onde eu morava era um lugar muito pequeno e sem estrutura. Só tinha um cômodo e eu vivia de aluguel social, então fui contemplado”, contou.

A nova casa de Saron fica localizada no conjunto Jequitibá, no bairro Portal da Amazônia. A residência conta com toda uma estrutura preparada para receber e acomodar as famílias.

“É uma emoção inexplicável ter um lugar adequado para cuidar das pessoas com deficiência. E o governo teve todo um cuidado e um zelo de fazer nosso banheiro adaptado. Eles se atentaram a todos os detalhes da casa”, ressaltou.

O investimento total das 19 casas foi de R$ 2,4 milhões. Além disso, o governador assinou duas ordens de serviço para a construção de de 383 unidades habitacionais na Cidade do Povo e 15 unidades no Bairro Santa Cruz, em Rio Branco.

O sorteio foi realizado por meio do Sistema de Habitação (SISHABI), que segue uma ordem de prioridade para a Concessão de Direito Real de Uso das unidades.

O sistema prioriza as famílias com renda de até três salários mínimos, de acordo com as necessidades de cada uma, como a existência de pessoas com deficiência, idosos e, ainda, pessoas em situação de risco.

